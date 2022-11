Mandy Rose: «No era feliz, necesitaba venir a NXT»

No ha habido ninguna Superestrella de WWE a la que le haya ido mejor volviendo a NXT que a Mandy Rose. Lleva más de un año siendo la campeona. Ello después de no haber consiguido triunfar de todo nunca durante varios años en el elenco principal. Ella misma reconoce en Insight with Chris Van Vliet que era un cambio necesario para ella.

► Mandy Rose y su necesario retorno a NXT

“Siento que fue, fue una cuestión de tiempo. Siento que iba a pasar. Pero sí, no podía imaginármelo de esta manera. Sabes, no podría haberlo imaginado aunque hubiera querido. Pero es como si supiera que tenía esta visión cuando fui por primera vez a NXT, y sabía que quería cambiar mi marca, sabía que quería tener más oportunidades. No era realmente feliz con lo que estaba haciendo en este momento. Y simplemente pensaba que no estaba mostrando mi verdadero potencial. Entonces, sabía que tenía que haber algo. Y a veces solo necesitas que te guste, necesitas cambiar un poco, necesitas evolucionar un poco o simplemente tener una pizarra limpia o una primera capa de pintura. Y sentí que necesitaba eso. Entonces, creo que todo salió bien. Por supuesto, en ese momento, estaba un poco desconcertada, pero mirando hacia atrás, estoy tan feliz de haber entrado con una mentalidad tan positiva porque Sabbi también lo dice mucho, mi prometido.

«Está muy orgulloso de mí y de ese aspecto de la vida, porque ha pasado por muchas cosas, pero le gusta tener esa mentalidad positiva y saber que esto podría ser algo bueno. Mientras que la mayoría de la gente podría tomar eso como una degradación o simplemente como: ‘Oh, ¿vas a volver a NXT?’. La mayoría de la gente tendría esa actitud de, bueno, por qué y todas estas preguntas y, ya sabes, en nuestro negocio, es como, realmente no obtienes muchas respuestas la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, si haces tu trabajo y lo haces bien, sabes que eventualmente valdrá la pena. Y creo que eso da para mucho. Entonces, estoy muy feliz de haber entrado con una mentalidad tan positiva. Y sabía que si tenía a las personas adecuadas de mi lado y las personas adecuadas para respaldarme, sería un éxito. Y sabes, estoy muy agradecida por eso”.

