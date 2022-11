¿Por qué The Kingdom decidieron firmar con AEW?

The Kingdom (Matt Taven, Mike Bennett y María Kanellis) son ahora All Elite. Todavía es pronto para analizar su aventura en AEW pero teniendo en cuenta su pasado en otras compañías grandes como ROH con toda seguridad van a tener mucho éxito. Pero antes de descubrirlo queremos saber por qué decidieron firmar con Tony Khan. La mánager de los dos luchadores lo dio a conocer en Just Alyx.

.@LexyNair caught up with @MariaLKanellis and the 2-Time @ringofhonor World Tag Team Champions @MattTaven & @RealMikeBennett after their shocking debut tonight on #AEWRampage pic.twitter.com/j4SweIKjH4

— All Elite Wrestling (@AEW) October 15, 2022