Mandy Rose no quiso rendir tributo a Nikki Bella

El mes pasado vimos a algunas Superestrella de NXT disfrazadas como algunos de sus compañeros en WWE y la semana pasada Mandy Rose retuvo el Campeonato Femenil de la marca amarilla ante Alba Fyre con un atuendo con el que todos pensaron que estaba rindiendo tributo a Nikki Bella. A nadie le resultó sorprendente pues es una de las luchadoras más importantes que pasaron por la compañía si hablamos de popularidad. Y, como vemos en la foto abajo, ciertamente no había ninguna posible confunsión.

► Mandy Rose y el no tributo a Nikki Bella

Sin embargo, sí la ha habido realmente. Ella misma reconoce en su reciente entrevista en Insight with Chris Van Vliet que se parecía a su antigua compañera de vestidor, pero aclara que eso no fue intencionado, por lo tanto, no estaba rindiendo tributo. Y también sabía que los fanáticos iban a hablar de ello.

“Tenía puesto el conjunto; entre bastidores, obviamente, todos lo decíamos. Y yo estaba como: ‘Está bien, ¿me parezco demasiado a Nikki en este momento? Definitivamente me van a criticar en Internet. Pero todos decían: ‘Sí, ¿a quién le importa?’. Debido a su legado, ¿verdad? Yo estaba como: ‘Sí, ¿por qué no?’. Entonces, sí, y eso fue lo que pasó. Sabíamos que Internet iba a hablar de ello”.

Las dos luchadoras solo compartieron encordado en una ocasión, durante el Royal Rumble 2018. Nunca tuvieron otro tipo de combate. Y probablemente nunca lo tendrán, aunque las Bella Twins continúan hablando de la posibilidad de retomar momentáneamente sus carreras como Superestrellas.

¿Qué os parece el reinado que está teniendo Mandy Rose?