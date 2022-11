Mandy Rose quiere que WWE recontrate a su prometido

«(…) Creo que Vince vio un nombre en un papel: ‘Tino, seis años en NXT, aún no ha sido una estrella, 37 años… despedirlo’. Conozco historias de Canyon (Ceman), dentro de esa sala de guerras, y me dijeron: ‘Hubo personas que lucharon por mí, pero él [McMahon] no quería escucharlas’, porque nunca me vio».

En mayo, Tino Sabbatelli mostraba que seguía molesto con su despido de WWE en 2021. En julio, adelantaba que le gustaría intentarlo de nuevo: «Me he distanciado un poco desde mi salida y luego todavía tengo comezón porque sé que el personaje de Tino podría ser una megaestrella, y lo creo (…)».

► Mandy Rose quiere a Tino Sabatelli en WWE

Ahora quien habla la posibilidad a ser una Superestrella es su prometida, la Campeona NXT, Mandy Rose. En su reciente entrevista con Insight with Chris Van Vliet, la reina de la marca amarilla ponía en claro que quiere que el ahora mismo ex luchador vuelva a la compañía. Que sepamos no ha habido conversaciones en ese sentido.

“Quiero decir, no lo sé. Me encantaría. Creo que hay mucho, obviamente, lo sabemos, hay muchas oportunidades perdidas y mucho potencial. (Tino parece un tipo de un millón de dólares) ¡Lo sé! Yo tampoco lo entiendo, y no mucha gente lo entiende, pero ya sabes cómo es este negocio, es difícil de conseguir, pero quiero decir, creo que sería increíble. Me encantaría. Nunca se sabe, ¿verdad?

Pero sería interesante que Tino Sabbatelli volviera si realmente tiene la motivación de ser una gran estrella de WWE. Mientras tanto, Mandy Rose sigue manteniendo el Campeonato Femenil NXT. En estos momentos, son 365 días los que lleva reinando. Veremos si tenemos más novedades próximamente sobre su prometido.

¿Creéis que WWE contratará de nuevo a Tino Sabbatelli?