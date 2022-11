Mandy Rose recuerda su historia de amor con Otis

De comienzos hasta casi terminado el 2020, Mandy Rose y Otis compartieron una historia romántica en WWE que fue lo más importante que hizo la luchadora antes de volver a NXT en 2021. No solo fue entre ellos sino que también tomó parte Sonya Deville, quien acabó siendo sacada de la compañía por su entonces ex amiga durante unos cuantos meses. Fue realmente una trama muy popular que dio muchísimo que hablar y que llevó también al luchador a un nivel distinto. Aunque dista mucho de quien es actualmente junto a Chad Gable.

► Mandy Rose recuerda a Otis

La ahora Campeona NXT estuvo recordando aquel capítulo de su carrera mientras hablaba recientemente en Insight with Chris Van Vliet:

«Esa fue una historia tan divertida, amorosa y entretenida. Y pienso en el momento, como, ya sabes, justo durante la pandemia también. Entonces, siento que había tanta, ya sabes, tanta negatividad dando vueltas, y como, ya sabes, la gente encerrada en sus casas, y sentí que era una buena historia para simplemente disfrutar, no sé, era puro entretenimiento.

«Simplemente me divertí mucho. Me divertí mucho trabajando con él. Obviamente es un personaje dentro y fuera del ring. Y fue realmente genial poder tener ese tipo de historia en la que era como, ya sabes, apenas luchamos, era más como una (historia) entretenida. Como, cuando hablaban de entretenimiento deportivo, me parecía que era puro entretenimiento. Pero fue divertido. Tuve un montón de diversión».

¿Os gustó la historia que contaron Mandy Rose y Otis?