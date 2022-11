Mandy Rose ya piensa en su retiro

Mandy Rose sigue haciendo historia en NXT. Tras derrotar nuevamente a Alba Fyre la semana pasada, va rumbo a cumplir 400 días como Campeona NXT de manera ininterrumpida y amenaza por llegar a los 522 días que logró Asuka en un solo reinado entre el 2016 y el 2017, y sigue consolidándose como la principal Superestrella femenil de la marca dorada de WWE.

► Mandy Rose no oculta su deseo de ser madre

Después de participar en la competencia Tough Enough de 2015, Mandy Rose firmó un contrato con WWE, y dos años después debutó en el elenco principal, donde estuvo por otros cuatro años, hasta que volvió a NXT a mediados del año pasado, donde consiguió renacer su carrera junto a sus compañeras de Toxic Attraction, Gigi Dolin y Jacy Jayne, donde incluso ha mejorado notablemente su desempeño en el ring.

A pesar de estar posiblemente en el mejor momento de su carrera, Mandy Rose reveló en una entrevista reciente con Chris Van Vliet en Insight que ya piensa en retirarse porque quiere tener hijos con su prometido, la ex estrella de NXT Tino Sabbatelli.

«Pienso en la vida después de la lucha libre. Sí, siempre lo hago. Quiero decir, tengo 32 años, no soy joven, quiero decir que soy joven pero, ya sabes, quiero tener hijos algún día, así que no es que vaya a hacer esto por, ya sabes. Y me encantaría hacerlo por el tiempo que pueda hacerlo, incluso después de los niños, ya sabes, tal vez. Pero trato de pensar en eso».

Mandy Rose está en el punto más alto de su carrera, pero ya piensa más allá, por lo que habrá que disfrutar de su presencia hasta que decida poner un alto a su carrera para poder cumplir otra de sus metas en la vida: ser madre.