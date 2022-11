Mandy Rose: «¿Por qué me odian por ser hermosa?»

Trish Stratus es una de las más grandes luchadoras de la historia de WWE. A Mandy Rose todavía le queda mucho camino por delante para algún día poder ser considerada de esa manera. Si es que lo consigue. No obstante, sin hablar de mejores ni peores, la Campeona NXT considera que sus trayectorias profesionales son parecidas. Lo explica en Insight with Chris Van Vliet.

► Mandy Rose se compara con Trish Stratus

«Estoy muy agradecida. Y siento que, ya sabes, todo el mundo es diferente. A veces importa cuánto talento tienes, obviamente, eso lo hemos visto. Y es solo, es solo que algunas cosas simplemente no funcionan, o algunas cosas simplemente no estaban destinadas a ser. Entonces, estoy muy agradecida por eso. Pero, ya sabes, en el fondo, lo sabía, ya sabes, siempre supe que tenía esto, siempre supe que siempre podía mejorar en eso, ¿verdad? Como todos, uno mejora con el tiempo, pero necesita la oportunidad, ¿verdad? Entonces, es como, realmente no puedes mostrar nada si no tienes esa oportunidad. Y si solo eres conocido por ser la bomba rubia, o la diosa dorada y el dulce para los ojos, o lo que sea, toda mi visión desde que comencé en la WWE siempre fue esa, incluso en NXT. Solo soy esto.

«Y lo sé, podría ser intimidante. O también como: ‘Oh, ella solo está aquí por la fama y todo eso’. Todos los, ya sabes, estigmas que he recibido. Pero sabía que lo más importante era probarme a mí misma en el ring. Sabía que era como una historia de Trish Stratus, ya sabes, como, ¿por qué no puedes ser capaz de luchar, verdad? ¿Se ha hecho antes? Como, ¿por qué tengo tanto odio? ¿O por qué recibo tanta reacción negativa por verme así? Pero sabía en el fondo de mi cabeza que se necesita tiempo, respeto, ya sabes, tienes que ganarte el respeto, tienes que dedicar tu tiempo. Así que supe que con el tiempo, eventualmente cambiaría«.

