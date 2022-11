Mandy Rose ha estado trabajando con Shawn Michaels desde que fue enviada de vuelta a NXT y no se puede negar que no se puede tener mejor mentor que uno de los luchadores más grandes de todos los tiempos. Hablando recientemente en Insight with Chris Van Vliet, la Campeona NXT contaba cómo es trabajar con el dos veces miembro del Salón de la Fama.

► Mandy Rose habla de trabajar con Shawn Michaels

“Mucho, sí, Shawn Michaels es increíble y es genial trabajar con él. Él no ha sido más que asombroso conmigo y ya sabes, Toxic Attraction, y ya sabes, todos fuimos en cierto modo una colaboración de Toxic Attraction. Sabes, cuando llegué allí por primera vez, fue como: oh, tal vez hagas equipo con estas chicas, estarán casi listas para estar en la televisión. Pero, ya sabes, no lo sabemos exactamente y fue Triple H quien dijo esto antes de que él, ya sabes, se tomara un permiso de ausencia, pero también había dicho que tampoco te vamos a encasillar, ya sabes, como, esto podría ser algo bueno, pero ya veremos.

«Entonces, así es como trabajamos, ya sabes, nada está realmente escrito en piedra, todo cambia día a día. Pero sí, simplemente, todos colaboramos y creo que Shawn y tú sabes, nuestro escritor, Johnny Russo y el entrenador Bloom, y como las personas que realmente estaban detrás de Toxic Attraction y realmente, ya sabes, creían firmemente en hacernos exitosas. Funcionó. Porque cuando tienes a las personas adecuadas detrás de ti, y tienes a esas personas que creen en ti, te defenderán y, con suerte, te pondrán en el lugar correcto”.

¿Os gusta la carera que está teniendo Mandy Rose en NXT?