Con un reinado de 393 días y contando, Mandy Rose hace historia en NXT. La actual Campeona NXT, en tan solo un reinado, va de tercera en la lista de luchadoras que más tiempo han tenido este título, aunque seguramente será difícil lograr los 522 días que consiguió acumular Asuka en un solo reinado, y los 548 días que hizo Shayna Baszler en dos reinados.

Y, parece ser, que a Rose no le interesa mucho tampoco romper este récord. Después de todo, ya superó a Paige y a Charlotte Flair, quienes tuvieron el título, 273 y 321 días, respectivamente. Flair en dos reinados. Rose quiere regresar al elenco estelar de WWE, esta vez junto a su grupo, Toxic Attraction, conformado también por Gigi Dolin y Jacy Jayne.

► Mandy Rose dice estar lista, junto a Toxic Attraction, para el elenco estelar de WWE

Así lo declaró en una reciente entrevista con Chris Van Vliet on Insight:

«Estoy en un punto de mi etapa ahora, en donde… ¿A quién más puedo vencer en NXT? No me importa seguir siendo la Campeona NXT durante mucho más tiempo, pero creo que ya es hora. Quiero que Gigi Dolin y Jacy Jayne puedan experimentar el elenco estelar.

«Ya sea estando en Raw o en SmackDown, pero quiero volver al elenco estelar de WWE porque siento que soy una persona totalmente diferente. Ya sea desde afuera mirando hacia adentro, se ve así, ahora me siento mucho más respetada, y eso tiene mucho que ver con eso.

«No es que tuviera miedo de decir algo, pero siento que me he ganado el respeto en los últimos 386 días; sea lo que sea, incluso antes de ganar el título, me gané ese respeto. Sé que pertenezco al elencoe stelar de WWE. Creo que tengo otra buena etapa en Raw o SmackDown, y quiero demostrárselo a la gente.

«Y ya lo he demostrado, pero quiero exhibirme con mis chicas, Toxic Attraction. Eso va a ser realmente genial. Hemos demostrado mucho durante el último año, dominamos NXT y ya es hora de ir al elenco estelar”.