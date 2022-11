Colt Cabana casi muere luchando con Jericho en AEW

Colt Cabana hizo su retorno a Dynamite para luchar contra Chris Jericho por el Campeonato Mundial ROH el 2 de noviembre. Hemos hablado bastante de este combate, en especial por la mala relación del contendiente al título y CM Punk; Tony Khan aclaró que este nunca le pidió que cambiara a su ex amigo a Ring of Honor. De la misma manera, no podemos tomar su regreso al programa bandera de la compañía como que el «Best in the World» no va a volver a la misma. Además, ahora hablamos de la lucha por otro motivo: Cabana casi muere. Él lo cuenta en Art of Wrestling.

► Colt Cabana casi muere

«Hace un par de semanas, luché contra Chris Jericho. Quería compartir la historia de cómo casi muero luchando contra Chris Jericho. No estoy contando esta historia para dar una excusa, nadie lo habría sabido, todos me felicitaron por mi combate y estoy agradecido por eso. Es una historia divertida y en 20 años me reiré de ella. En el momento, no me reí.

«En mi vestidor está mi equipo de lucha libre, lavo mis rodilleras y camiseta, no los seco, los cuelgo para secar. Por supuesto, lavo mis calcetines de lucha libre. No sé a dónde fueron a parar mis calcetines de lucha libre, se fueron a alguna parte. Me gustan los calcetines de lucha largos y negros para que no haya un espacio entre mis botas y las rodilleras. No quiero mi piel aireada, así que me gustan los calcetines largos. Antes de luchar contra Jericho, tenía que salir y comprar calcetines nuevos. Fui a Target en el último minuto y compró medias de compresión.

«Luché contra Chris Jericho. Ese combate, hubo muchas emociones, hubo mucha tensión. Mi ansiedad era alta, las tensiones eran altas, el edificio estaba caliente. Mientras luchaba contra Jericho, puse en mis calcetines de compresión, rodilleras y botas. De lo que no me di cuenta es de que esencialmente hice un torniquete en la mitad inferior de mi cuerpo.

«Mi flujo de sangre es perfecto, así que esencialmente lo que hice fue restringir todo. Recuerdo vívidamente haber pensado: ‘No puedo sentir mis piernas. Supongo que son solo los nervios. Eran nervios y ansiedad, pero también eran calcetines de compresión’. Para cuando hice el moonsault hacia el exterior y tuve que correr hacia el ring para darle un flying as*hole a Jericho, no me quedaba nada en el cuerpo. Lo atribuí a la situaci´n, pero no, fue porque corté el suministro de sangre a mis propias piernas, lo que provocó presión arterial alta y bajo nivel de oxígeno.

«Sabía que estaba en la televisión en vivo y era un gran momento para mí, pensé en una manera de hacérselo a Jericho sabiendo que el combate terminaría muy rápido, lo hizo, no podía moverme mientras regresaba a la sala del entrenador pidiendo electrolitos y el entrenador diciendo: ‘No estamos seguros de lo que está pasando’. Me arranqué la camiseta, no podía respirar, tenía dolor de cabeza, me sentía mareado Me quité las botas, las rodilleras e informé a los médicos que llevaba calcetines de compresión.

«Los ojos de los entrenadores eran como: ‘¿qué?’. Me pidieron que me recostara durante las siguientes dos horas mientras me ponían hielo por todo el cuerpo. Me explicaron por qué no debería luchar profesionalmente frente a 10,000 personas y casi un millón de personas en casa con calcetines de compresión».

