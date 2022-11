Saraya: «Creí que me había equivocado al volver al ring»

En su segunda semana en AEW, Saraya hizo su primera promo dentro de la compañía para retar a Britt Baker a una lucha en Full Gear 2022. Sin embargo, más allá de esa noticia, en redes sociales le dieron bastante duro a Saraya por un error que cometió: dijo que había luchado en el Tokyo Dome, lo cual no es verdad. Posteriormente, Saraya tuvo que aclarar el error en Twitter ante la presión y las grandes críticas recibidas:

Btw I got the dome mixed up with sumo hall. Middle of my promo I was like fuckkk what a dummy. Either way the support has been amazing. Thank you so much 🥹❤️

— SARAYA (@Saraya) November 10, 2022