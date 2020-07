En mayo pasado, Otis se llevó el maletín en Money in the Bank 2020 y ha tenido todos los focos sobre él durante los programas de los viernes por la noche, aunque sin rivalidad definida una vez que culminó la que tenía con Dolph Ziggler. Estuvo ausente del último SmackDown como medida de precaución provocada por los casos positivos de COVID-19, pero estará por verse qué tendrá planeado WWE con respecto al maletín que posee.

► Los planes de Otis habrían cambiado

Otis era miembro de Heavy Machinery junto a su compañero Tucker y luego llamó la atención de Vince McMahon. Previamente habíamos informado que McMahon fue la "fuerza que estuvo detrás del impulso de Otis".

Tucker fue marginado de a poco y luego de ser atacado por Dolph Ziggler en un mano a mano que tuvo contra éste, dejó de aparecer en televisión y su equipo aparentemente se disolvió. Recientemente, Tucker volvió a aparecer en la programación, pero no ha tenido mayor impacto.

Ringside News informó recientemente de que la victoria de Otis en Money In The Bank se suponía que se convertiría en el gran momento de Otis, y de que los planes de Otis estaban relacionados con el panorama estelar. Sin embargo, WWE ha ido en otra dirección.

"Se suponía que la victoria de Otis en Money In The Bank 'lo prepararía para enfrentarse a The Fiend'. Desde entonces, Bray Wyatt ha pasado a una rivalidad de varios encuentro con Braun Strowman."

"Con respecto a Tucker, nos dijeron que su entrada en la situación suponía una construcción hacia un "gran ángulo" en el futuro. Había muchas cosas en juego en ese momento, pero se desconoce qué ha cambiado. El constante llamado de Vince McMahon a reescribir y cambiar de opinión hace que sea imposible predecir algo."

Otis sigue siendo Mr. Money In The Bank, por lo que se espera que hagan algo con él y su maletín. Al parecer, los planes de Otis en WWE parecían ser diferentes.