La rivalidad Dolph Ziggler vs Otis finalizó recientemente cuando el primero fue transferido, como Robert Roode, a Monday Night Raw. Actualmente está en una trama mejor puesto que se está viendo las caras con Drew McIntyre en torno al Campeonato WWE. Mientras, "Mr. Money in the Bank" busca la manera de cobrar su maletín, por el Campeonato Universal o por el Campeonato de Parejas SmackDown. Lo que parece claro es que ambos no volverán a enfrentarse pronto. Quizá en Survivor Series 2020 si los dos son dueños de los títulos máximos como parte de la guerra de marcas.

Sin saber si eso va a ocurrir, cuándo tendrán la oportunidad de compartir encordado de nuevo, en una reciente entrevista con Sports Illustrated, DZ quiso apuntar que su historia pudo haber sido mejor.

"No fue idea mía venir a Raw. Siento que mi rivalidad con Otis hubiera podido continuar. La verdad es que me gustó trabajar con él, Mandy Rose y Sonya Deville. Si estuviéramos en los viejos tiempos, trabajando cinco días a la semana, y haciendo eventos no televisados, habríamos tenido aún más química y hacer algo realmente especial. En estos momentos únicamente hacemos un show a la semana en una arena vacía y las Superestrellas jóvenes llegaron muy rápido. No sé a dónde podríamos haber ido con esa rivalidad, así que entiendo el cambio a Raw".

Esto mismo podría aplicarse a cualquier trama del imperio de Vince McMahon, pues durante la Era Covid ninguna tiene la ocasión de desarrollarse de la misma manera que antes, con el apoyo de los fanáticos, teniendo la oportunidad de luchar en más ocasiones sus involucrados.

Pero hay que adaptarse, que es lo que están haciendo todos. Ziggler está rivalizando con McIntyre, a quien se enfrentará por el título que este sostiene en Extreme Rules 2020. Mientras, Otis divide su tiempo entre Mandy Rose, Tucker y el maletín.