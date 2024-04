Lo que AEW no mostró del incidente CM Punk-Jack Perry

Cuando Tony Khan dio cuenta durante el episodio de AEW Collision del pasado 2 de septiembre del despido de CM Punk, tras el altercado entre este y Jack Perry tras bambalinas de All In 2023, un detalle de su relato nos llamó poderosamente la atención.

Según expuso poco después Bryan Alvarez, parece que con razón, Khan pudo sentirse en peligro.

A inicios del presente mes, bajo esa sonada entrevista con Ariel Helwani en ‘The MMA Hour’, Punk compartió su versión de lo sucedido, sin monitores de por medio y negando que Khan tuviera que temer por su vida.

«[…] Creo que hice lo correcto. No golpeé a nadie. Simplemente lo asfixié un poco. Samoa Joe estaba allí y me dijo que parara, y paré. Me volví a Tony [Khan] y le dije, ‘Este sitio es una put* broma. Eres un payaso. Me voy’. Me fui a mi vestidor, Joe y Jerry Lynn vinieron y me dijeron, ‘Sal ahí fuera y rómpela’. Estaba muy encendido. Estoy encendido ahora mismo. Probablemente me arrepienta de haber hablado de toda esta mierd*, pero fue lo que ocurrió».