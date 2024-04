Dadas algunas de sus actuaciones anteriores, Aljamain Sterling esperaba más resistencia por parte de Calvin Kattar en el UFC 300 del pasado fin de semana.

Sterling volvía a la acción por primera vez desde que Sean O’Malley pusiera fin a su reinado récord en el peso gallo el pasado agosto en Boston. Tras hacer oídos sordos a las peticiones de revancha con «Sugar», «Funk Master» inició una nueva aventura el 13 de abril.

Entró por primera vez en el T-Mobile Arena de Las Vegas como peso pluma, compitiendo en un ascenso de peso que se había discutido con frecuencia en los últimos meses de su reinado divisional en las 135 libras.

Para entrar de inmediato en liza en su nueva categoría de peso, Sterling tenía la tarea de superar a Kattar, uno de los diez mejores desde hacía mucho tiempo, y lo hizo con relativa facilidad.

Sterling utilizó sus renombradas habilidades de agarre para sofocar por completo la ofensiva de Kattar, llevándose una decisión unánime tras tres asaltos de acción en la tarjeta preliminar del UFC 300.

Durante una entrevista posterior al combate con Caroline Pearce para TNT Sports, Sterling evaluó su estado de forma en el peso pluma y habló de su convincente debut en la división en UFC 300.

Al reflexionar sobre el tamaño de Kattar en comparación con sus anteriores oponentes, Aljamain Sterling. «Funk Master» señaló que no sintió ninguna diferencia significativa de fuerza o mayor resistencia contra el veterano del peso pluma.

Eso fue una sorpresa para muchos, no menos para Sterling, que esperaba el tipo de «Boston Finisher» que le dio al ahora retirado Zabit Magomedsharipov una carrera por su dinero en Moscú allá por 2019

«Sentí que el peso era relativamente similar», dijo Sterling. «Cuando estaba defendiendo y puse mi peso sobre él, realmente no sentí que estaba superado, superado en ninguna posición, lo cual me sorprendió (sobre).

«Me pareció que lo había hecho muy bien con Zabit. Zabit es un tipo con el que hice sparring en 2017. No sabía quién era, y en realidad me noqueó en la sala (de entrenamiento)», continuó Sterling. «Verlo (a Kattar) hacer algo bien, eso me dio algunos nervios extra…. Supongo que, a medida que avanzaba el combate, fui cogiendo un poco más de confianza a medida que nos íbamos tanteando».

Aunque a los ojos de los aficionados no fue el combate más memorable de UFC 300, el hito del sábado fue sin duda importante para Sterling, que volvió a la senda del éxito e inició con éxito una nueva búsqueda del oro.