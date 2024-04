Chad Gable, traidor: «Tú habrías hecho lo mismo»

Chad Gable traicionó a Sami Zayn después de perder ante él un combate por el Campeonato Intercontinental en el episodio de WWE RAW del 15 de abril. En un primer momento, el dueño de título comentó lo siguiente:

«Chad, ahora lo entiendo un poco, ahora comprendo cómo te sentiste al decepcionar a tu familia y amigos. ¿Sabes qué? Esta es mi ciudad, estas son mis personas, mis amigos y esa es mi familia. Las lesiones sanan, Gable. Solo quiero que sepas que tan pronto como mejore, voy a regresar para patear tu maldito trasero.»

Posteriormente, quiso compartir unas palabras en redes sociales el retador. No para disculparse, ni mucho menos, sino para lanzar el mensaje a los fanáticos de que ellos hubieran hecho lo mismo de encontrarse en su situación:

«No te engañes. Tú habrías hecho lo mismo».

Don’t kid yourselves.

You would have done the same thing. pic.twitter.com/0MJg2s1HjR

— Chad Gable (@WWEGable) April 16, 2024