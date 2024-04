CM Punk golpeó primero en All In, muestra video de AEW

The Younng Bucks aparecieron para presentar el polémico video de All In, donde Jack Perry terminó peleando con CM Punk y terminó con el despido del segundo y la suspensión del primero.

Matt y Nick Jackson criticaron a Punk, asegurando que intentó hacer el show de AEW sobre él. Durante el segmento, los dos luchadores estuvieron actuando «dentro y fuera de personaje», para mantener la historia de que el incidente los distrajo antes de su lucha con FTR y por eso perdieron.

Fue por eso que mostraron pequeño video del incidente, donde se ve a Perry parado y a Punk llegando a backstage para encararlo, se ve que por un instante intercambian comentarios hasta que Punk le suelta un par de golpes, pero Samoa Joe y otras personas los separan.

Here is the footage of the backstage incident at AEW All In Wembley between CM Punk & Jack Perry that was shown on AEW Dynamite#AEWDynamite

pic.twitter.com/02MaxFriCi

— WrestlePurists (@WrestlePurists) April 11, 2024