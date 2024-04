Aunque mucho se habló del hecho de que Tony Khan decidiera emitir el video tras bambalinas de la pelea entre Jack Perry y CM Punk en el PPV All In 2023, realizado en Londres, Inglaterra, al presidente de la compañía no le importan las críticas y malos comentarios que recibió en redes sociales a causa de esto.

Es más, Khan defendió su actuar y dijo que hacía muchísimo sentido el que los fans vieran en Dynamite lo que ocurrió en dicha pelea tras renombrada, que terminó con la suspensión de Jack Perrry, su desaparición de AEW, su posible próximo regreso, y lo principal, el despido de CM Punk de AEW luego de la decisión del Comité Disciplinario de AEW, encabezado por Bryan Danielson. Así fue como Khan defendió su actuar en una reciente entrevista con The Chris Russell Show:

► Tony Khan defiende emitir pelea tras bambalinas de Jack Perry y CM Punk

«Creo que tuvo mucho sentido. En primer lugar, la lucha de escaleras entre los Young Bucks y FTR se acerca en AEW Dynasty por los Campeonatos Mundiales en Parejas. Este es el cuarto capítulo en la rivalidad entre FTR y los Young Bucks.

«Creo que son los dos mejores equipos en la lucha libre, los dos mejores en el planeta. La última vez que lucharon, Young Bucks vs. FTR 3, fue en el Estadio de Wembley, AEW All In. Ese día pasaron muchas cosas.

«Esos tipos, en un momento, eran el tercer combate en el evento de pago por visión, y en un momento dado, parecía que íbamos a tener que llamarlos y que tendrían que luchar en el primer combate. Terminaron luchando en el lugar en el que estaban, pero los Young Bucks dijeron que todo el día, todo lo que sucedió, afectó su preparación mental, no pudieron rezar antes de la lucha, estaban muy estresados.

«Resbalaron con la cáscara de plátano, perdieron el combate, y culpan a FTR y lo que sucedió en el Estadio de Wembley. En retrospectiva, por eso se negaron a estrechar la mano de FTR.

«Hemos visto a los Young Bucks cambiar mucho. Los vimos volverse muy oscuros durante la carrera de retiro de Sting. Solo se han vuelto más oscuros y retorcidos. Por eso sintieron que deberían reproducir la cinta. Fue fascinante ver después de que se reprodujo la cinta, la reacción que recibió Jack Perry en New Japan. Obtuvo la reacción de una superestrella.

«Eso no es del todo inesperado y es algo muy interesante, tal vez un efecto secundario de esto, Jack Perry ya es una gran estrella en la lucha libre, realmente la forma en que la multitud se conectó con él en Chicago, eso fue interesante. Deja muchas intrigas de cara a AEW Dynamite y AEW Dynasty».