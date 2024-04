Algunas reacciones sobre el video del altercado en All In

En la reciente edición de AEW Dynamite, The Young Bucks aparecieron para presentar el polémico video de All In, donde Jack Perry terminó peleando con CM Punk. Esto lo habían anunciado solo horas despúes de la entrevista del hoy luchador de WWE con Ariel Helwani, y efectivamente cumplieron con lo ofrecido.

Sin mencionar explícitamente el nombre de Punk en su introducción, Matt y Nick Jackson no tardaron en emitir el video, sin audio de fondo, en donde efectivamente se aprecia que CM Punk y Jack Perry tuvieron una discusión, que terminó con el primero dando el primer ataque y aplicándole una especie de candado. Samoa Joe, Hook, Jerry Lynn y Chris Hero actuaron rápido para separarlos. Luego, se vio que Punk le increpa algo a alguien que no se ve en el video, antes de marcharse.

► CM Punk y otros estuvieron pendientes del video del altercado en All In

Las reacciones a tan esperado segmento en AEW Dynamite no se hicieron esperar, y evidentemente el primero en reaccionar fue el mismísimo CM Punk, quien en sus historias de Instagram publicó una imagen que decía «Misión cumplida», probablemente esperando la reacción de Tony Khan y The Young Bucks a sus declaraciones recientes, y que realmente no aportaron en nada en cuanto la opinión del fanaticado hacia el hoy luchador de WWE.

También hubo otras reacciones vía Twitter, por ejemplo. Shawn Spears y Eric Bischoff, quienes también fueron parte de AEW, no pusieron ninguna palabra, pero sí mensajes muy elocuentes en torno al segmento del reciente AEW Dynamite. De hecho, el luchador de NXT dio a entender por su imagen, que «el plan le jugó en contra» a Tony Khan.

«CM Punk def. Jack Perry» Even Forbes is cooking AEW 😭 pic.twitter.com/sSmJnAysuL — EliteRockerz 𝕏 (@EliteClubS0B) April 11, 2024

«Incluso Forbes se burla de AEW»

Ariel Helwani, quien fue el que entrevistó a Punk, también decidió contribuir al material, publicando un extracto de lo dicho por el luchador de WWE, aunque quejándose momentáneamente por un problema que tuvo en la subida del video, relacionado con los derechos de autor.

«No fue muy amable. Un abogado de Jacksonville bloqueó mi cuenta momentáneamente y envió a DMCA (Digital Millenium Copyright Act) el video que publiqué, que contenía imágenes de CCTV y entrevistas de mi programa (simplemente sentí que CCTV necesitaba algo de narración, ya sabes). De todos modos, aquí está el punto de vista aparentemente muy preciso de Punk.»