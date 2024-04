Bully Ray analiza su momento de WrestleMania 40

WrestleMania 40 tuvo algunas sorpresas en ambas noches y una de las estrellas que hizo un regreso inesperado a la televisión de la WWE fue Bully Ray. El miembro del Salón de la Fama de la WWE fue árbitro invitado especial en el combate de Philadelphia Street Fight entre The Pride y The Final Testament, con victoria de los primeros.

► Bully Ray mantuvo en secreto su regreso a WrestleMania 40

En la reciente edición de Busted Open Radio, Bully Ray declaró que estaba emocionado con la forma en que sucedieron las cosas en WrestleMania y sintió que era la manera correcta de terminar con el personaje de Bubba Ray Dudley si esa fue su última aparición en WWE. No hubo rumores sobre la aparición de Bubba Ray en WrestleMania 40 y reveló que no se lo contó a nadie porque quería mantener su regreso en secreto.

«Si eso fue todo para mí, cierra el libro, cuídate, cepilla tu cabello, tira unas servilletas al aire, noche, noche, dile adiós a Bubba Ray Dudley, todo está bien porque pude tener un último momento en WrestleMania».

«¿Sabes cómo escuchamos las historias sobre cosas que se juntan en el último minuto? Este fue el último minuto. Soy de la vieja escuela, no se lo cuento a nadie. ¡A nadie!. No hay razón para hacerlo. Así es como se arruina la sorpresa. La mayoría de las veces, son los luchadores quienes arruinan la sorpresa para sí mismos. No voy a hacerlo. No voy a estropear la sorpresa para mí, pero sobre todo, no voy a estropear la sorpresa para los fans. Fue una gran recepción, aprecié a todos, todo el amor en las redes sociales… entre Twitter y Instagram, eso fue divertido».

Bully Ray también detalló cómo WrestleMania 40 fue el único momento en el que pudo disfrutar y asimilar la grandeza del programa, ya que había estado estresado en las ediciones anteriores debido a que tuvo que luchar en los programas, siendo estas muy intensas, puesto que utilizaban mesas, sillas o escaleras.