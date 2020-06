3 x 3: Lo mejor y lo peor de Raw (29 de junio 2020)

RAW 29 DE JUNIO 2020.- Este lunes se celebró un nuevo episodio de Raw, en el cual se dio la firma de los contratos para los dos encuentros titulares de la marca roja para Extreme Rules 2020. Además, el campeonato 24/7 volvió a cambiar de manos, cuando R-Truth derrotó a Akira Tozawa y se coronó nuevamente.

LO MEJOR Y LO PEOR RAW 29 DE JUNIO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Raw, en orden descendente:

LO PEOR

3- Ruby Riott

Peyton Royce logró una importante victoria individual ante una Ruby Riott que desde su regreso de la lesión tiene un registro de cero victorias y 11 derrotas, y aparentemente luce encaminada a formar dupla con Liv Morgan, otra Superestrella que está de capa caída últimamente.

El encuentro entre Royce y Riott fue corto, y aunque no se notaron problemas de ejecución, no hubo muchos aspectos destacables -salvo el remate final de Royce- y su principal objetivo, suponemos, fue el de establecer una futura rivalidad entre las miembros del ex Riott Squad contra The IIconics. Por el momento, no es algo que genere entusiasmo.

2- Apollo Crews, perdiendo contra MVP

Esto no es un desaire en MVP, de quien creemos que ha sido de lo mejor que tiene Raw, considerando lo que ha traído a la mesa en esta nueva etapa. Sin embargo, hacer que el Campeón de los Estados Unidos sufra una derrota "casi" limpia ante MVP, cuando finalmente había tenido un poco de impulso desde su llegada a Raw, no le hace mucho sentido, aunque eventualmente MVP se convierta en el retador número uno a dicho título.

Sí, MVP necesitaba una gran victoria para ser tomado en serio como competidor en el futuro y auque lo logró con trampa, hay algo que no encaja del todo en el reinado titular de Apollo Crews. Es posible que, en términos de la historia que están construyendo, este resultado signifique algo, por lo que habrá que esperar el desenlace en las próximas semanas.

1- Campeonato 24/7 cada vez más irrelevante

Cuando el Campeonato 24/7 se presentó por primera vez en Raw, todo el elenco de la marca roja iba a la caza de la persona que tuviera el título. Y ahora, R-Truth puede pasar el rato con Superestrellas como Cedric Alexander, Ricochet, MVP e incluso Apollo Crews, y ninguno muestra el más mínimo interés den obtener dicho campeonato. Entonces, si a las estrellas de RAW no les importa ganar un Campeonato, ¿por qué debería interesarse el Universo WWE que miran el programa en casa?

Además, ¿cuál es el punto de defender el Campeonato 24/7 dentro del ring en Raw? Creo que es una completa pérdida de tiempo y diluye todo el concepto del este Campeonato. A pesar de que R-Truth busca hacerlo entretenido. En definitiva, el Campeonato 24/7 nunca ha sido tan poco importante como lo es en este momento.

LO MEJOR

3- Seth Rollins

Sacando de la ecuación a Randy Orton y Edge, quienes están en otro nivel, no cabe la duda de que Seth Rollins ha sido muy constante con sus grandes promo. A pesar de que la situación no le ha resultado tan favorable como quisiera en cuanto a sus discipulos (la lesión de Rezar y la ausencia de Austin Theory, quizás por algún tema relacionado al COVID-19), el Monday Night Messiah ha logrado sacar el máximo provecho posible a calentar su rivalidad contra Rey Mysterio y su hijo.

El elemento de la paciencia ha sido clave en esta rivalidad, que WWE no ha tenido prisa en apurarla, y presumimos que se dará en SummerSlam. Esto no es para nada malo, ya que le dará tiempo para que Mysterio se recupere y Rollins pueda ser un tipo más despiadado, aunque esto pueda darse a expensas de Humberto Carrillo o -quizás- Aleister Black, quienes hasta el momento han complementado bien la historia.

2- Evento estelar

Si bien la lucha intergénero no es tan atractiva en WWE, se pudo obtener un buen encuentro, superior al promedio de lo que vimos anoche en Raw, con cuatro muy buenos luchadores en el ring, que tuvieron sus momentos, a pesar de que es muy difícil pensar que Ziggler pueda derrotar a McIntyre.

El hecho de que Drew McIntyre tuviera la oportunidad de formar un equipo con Asuka, haciendo una especie de alianza muy diversa, al igual que la interacción entre bastidores entre Dolph Ziggler, Bayley y Sasha Banks, resultaron bastante entretenidas, al menos en la previa del encuentro que sostuvieron en el evento estelar.

Mención aparte para Bayley, quien lució espectacular en el papel de comentarista. No solo por lo visto anoche, sino desde hace algún tiempo, junto a Sasha Banks.

1- ¿El final de la sociedad entre Andrade y Ángel Garza?

La idea de que Andrade y Angel Garza no se lleven bien cuando entran en el panorama del campeonato de parejas Raw agrega ese elemento adicional a lo que iba a ser una típica pelea por el título. Parece que la relación entre ambos es muy cambiante, y la labor de Zelina Vega ha sido extremadamente importante enesta historia.

Está bastante claro que de los dos, Angel Garza tiene el mayor potencial, teniendo en cuenta los informes de que lo refieren como el próximo Eddie Guerrero, y podríamos ver, a través de esta historia, el comienzo de un cambio al bando técnico e Garza. En cuanto a Andrade, está claro que Ric Flair tiene un interés personal en su crecimiento en Raw y fue genial verlo formar parte de esta historia anoche.