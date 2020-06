Aunque ambos son mexicanos, parece que el ego Andrade y Ángel Garza no son del todo compatibles y la alianza comandada por Zelina Vega se está tambaleando.

Los dos gladiadores latinos de WWE se unieron por cuestiones del destino, cuando una suspensión dejó fuera de actividad al de Gómez Palacio, por lo que fue sustituido por el originario de Monterrey.

Sin embargo, cuando Andrade regresó parecía que ambos podrían tener una interesante alianza (de la cual fue expulsado Austin Theory), pero aunque están en busca del Campeonato de Parejas de RAW, las diferencias podrían ser un obstáculo.

Los mexicanos tuvieron sus primeros roces cuando ambos participaron en una triple amenaza junto a Kevin Owens para ser el retador del Campeonato de Estados Unidos propiedad de Apollo Crews. Esto ocasionó choques entre los dos gladiadores, pero Zelina Vega pudo contener a sus pupilos.

Sin embargo, las diferencias volvieron a salir a flore, pues el protagonismo de Ángel Garza en la lucha en la que enfrentaron a The Viking Raiders para conseguir una oportunidad por el cetro de equipos, ocasionó que ambos luchadores empezaran a tener diferencias.

Pese a que Ángel Garza consiguió llevar a la victoria al equipo, las cosas quedaron muy tensas para los dos mexicanos. Más adelante en el programa de RAW ambos se unieron para enfrentar a Big Show.

