En el reciente Monday Night Raw, la rivalidad amistosa entre The Street Profits y The Viking Raiders llegó a su fin, la cual concluyó —como novedad—con una lucha y dejó un gran sentido de deportividad y respeto entre ambos equipos; sin embargo, casi de inmediato, Andrade y Angel Garza dejaron muy en claro su postura de ir tras el oro, en lo que pinta para una rivalidad interesante entre ambos equipos.

A pesar de que ahora Andrade y Ángel Garza aparentemente están en la misma página, hace pocas semanas parecería que la situación no era así entre los protegidos de Zelina Vega, ya que estuvieron a punto de irse a los golpes a raíz de sus recientes derrotas. La propia Vega la que llamó a mantener la calma entre ambos y aparentemente ha resultado.

Garza, en una reciente sesión de preguntas y respuestas que hizo en su cuenta de Twitter ayer domingo, se tomó el tiempo de contestar algunas inquietudes de los fanáticos, donde mencionó de todo un poco.

Let’s do it Q&A !!! Use the #AngelGarza and your question!!

Venga hagamos preguntas y respuestas usen #AngelGarza y su pregunta!! #wweRaw pic.twitter.com/wGmbh0ahP9

— Angel 😇 Garza (@AngelGarzaWwe) June 28, 2020