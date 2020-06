El luchador insignia de WWE continúa ausente de los encordados intentando que la Era Covid no le afecte directamente, buscando no contraer el virus, lo cual sería fatal debido a la leucemia mielóide crónica que padece. Nadie se sorprendió cuando se confirmó que pasaría un tiempo alejado de la lucha libre. Pero sí puede resultar sorprendente que Roman Reigns se está preparando para volver.

Porque si bien en otros países la pandemia está más controlada, este no es el caso de Estados Unidos, donde parece que todavía no se ha vivido el peor momento de la misma. No sería el mejor momento para el regreso de este gladiador.

► Roman Reigns se está preparando para volver

No obstante, él mismo ha dicho lo siguiente a The Hindu:

"Estoy listo para aplastar a la gente, si sabes a lo que me refiero. He estado entrenando mi trasero durante esta pandemia. En cuanto a actuar frente a una arena vacía, es difícil y realmente elogio a todos los chicos y chicas que lo están haciendo. Todo lo que aprendí fue para reaccionar e interactuar con nuestros fans... Así que esa es la parte más difícil. "Pero cuando se trata de lucha libre, voy a entrar al cuadrilátero y competir al más alto nivel... Con suerte por un título. Más específicamente, el Campeonato Universal. Si no, estaré allí para demostrar que no solo soy la cima de la montaña, sino que soy la montaña. Soy la estrella más grande de WWE, independientemente de si estoy en el programa o no... Lo tengo todo para demostrarlo, y también tengo mucho por perder".

Antes de ausentarse Reigns iba a luchar contra Bill Goldberg por el Campeonato Universal en WrestleMania 36; es decir, con toda probabilidad ahora sería el monarca máximo de Friday Night SmackDown. Si quiere volver para intentar conseguir el título tendría que verse las caras con Braun Strowman.