Aunque Atlantis aún no habla sobre un posible retiro de la lucha libre, mucho se especula que esto pueda estar cerca, pues a sus 58 años de edad su actividad se ha visto reducida al mínimo. Pandemia aparte, en todo lo que va de 2020 no ha participado en alguna lucha. Sin embargo, antes de que esto suceda podría tener una última lucha de apuestas, la cual podría ser ante Fuerza Guerrera en Homenaje a dos Leyendas del CMLL.

Los dos veteranos luchadores mexicanos mostraron interés en un posible enfrentamiento, especialmente el Rey de la Atlántida, quien primero negó una revancha con Último Guerrero y aseguró que su máscara únicamente será apostada contra alguna otra incógnita, pero preferentemente con alguno de sus contemporáneos, como el Hijo del Santo y Fuerza Guerrera.

«No hay dos... contra el Último Guerrero no hay revancha. Mi máscara no se expone con cabelleras, solo me gustaría luchar mi máscara contra el Hijo del Santo o Fuerza Guerrera».