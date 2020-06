3 x 3: Lo mejor y lo peor de SmackDown (26 de junio 2020)

SMACKDOWN 26 DE JUNIO 2020 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, el cual fue un homenaje a la ilustre carrera de The Undertaker,siendo la primera hora fue dedicada a él. Además vimos la repetición de la última lucha que ha tenido hasta ahora, el Boneyard Match contra AJ Styles en WrestleMania 36.

LO MEJOR Y LO PEOR DE SMACKDOWN 26 DE JUNIO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

3- Sin profundidad en las historias

Si bien los rumores han indicado que la razón por la que se repitió el Boneyard Match fue la gran cantidad de pruebas positivas de covid-19, no se sintió necesario centrar un episodio completo de SmackDown en torno al Undertaker y su retiro. Si bien siempre es bueno honrar a una leyenda de su calibre, el Undertaker nunca necesitó a nadie para luchar por su honor, por lo que parecía ser la manera de WWE de salir de dos horas completas con una programación hecha al apuro.

Si bien es posible que ya no veamos al Undertaker, la realidad es que el espectáculo debe continuar, y se vio una falta de coherencia de las múltiples historias en el programa, y exceptuando el que Matt Riddle atacara a King Corbin y la promo de Strowman, el resto fue algo que prácticamente surgió de la nada.

2- Mención a los problemas de Jeff Hardy

Si bien entendemos que la historia no sucedería sin el consentimiento de Jeff Hardy, ¿había alguna necesidad real de mencionar constantemente los problemas pasados en su vida personal? Fue el tema central a su regreso, en su rivalidad contra Sheamus en SmackDown.

Si bien pensamos que iba a comenzar una disputa contra King Corbin, dado que su interrupción y ataque contra Corbin fue establecerse como el héroe que lucha en honor de The Undertaker en SmackDown. Todo eso está muy bien, pero WWE bien puede construir una historia heróica para él sin mencionar sus problemas reiteradamente, que fue lo que hizo Corbin en un segmento anoche.

1- Elenco muy limitado

Los recientes casos de coronavirus confirmados en WWE han activado las alarmas y han ocasionado que se intensificaran las pruebas. Incluso, dos entrevistadoras confesaron haber dado positivo al covid-19, y al estar en contacto con las Superestrellas, no se descarta que algunas hayan sido infectadas o simplemente aisladas. Mientras tanto, ahora las Superestrellas de NXT y talento de desarrollo ya pueden utilizar cubrebocas durante las grabaciones.

Entre las ausencias notables que se dieron anoche están: AJ Styles, Daniel Bryan, Mandy Rose, Sonya Deville, Sheamus, quienes se suman a los autoexcluidos Roman Reigns y Sami Zayn.

LO MEJOR

3- Lucha House Party

En lo que fue un buen encuentro por equipos, como era de esperarse, nos sorprendió gratamente cuando vimos a Gran Metalik llevarse la victoria para su equipo después de hacer el conteo de tres sobre The Miz. Fue una gran secuencia en conjunto con su compañero Lince Dorado.

Metalik es realmente una de las Superestrellas más infrautilizadas de la lista y esperamos que tales partidos lo ayuden a obtener lo que le corresponde. No se puede negar que Metalik y Lince Dorado se han beneficiado de manera creativa de los espectáculos sin público y de lo limitado que se ha vuelto el elenco de la marca azul, en cuanto a la división de parejas, teniendo en cuenta la ausencia de The Forgotten Sons, y The Usos por la lesión de Jimmy.

2- Nikki Cross, nueva retadora

Sasha Banks se enfrentará a Asuka en Extreme Rules 2020 y estará en Raw este lunes para firmar un contrato. Esto dejó a Bayley sin un retadora, lo que llevó a WWE a programar un buen encuentro a cuatro esquinas en SmackDown entre Alexa Bliss, Nikki Cross, Lacey Evans y Dana Brooke.

Fue un encuentro entretenido, y aunque esperábamos que Lacey Evans o Alexa Bliss obtuvieran la victoria, WWE nos tomó por sorpresa y Nikki Cross fue quien salió victoriosa en un sólido final.

Nos gusta el hecho de que Nikki Cross es un desafío para el Campeonato Femenil SmackDown a pesar de que es poco probable que lo gane, aunque no por eso significa que no presenciemos un buen encuentro entre ambas, y quizás las posibilidades de Nikki se incrementen al tener a Alexa Bliss en su esquina.

1- Braun Strowman

Braun Strowman nunca ha sido fuerte en sus promo, ya que su personaje se centra en el tamaño y dominio, lo cual ha funcionado de maravilla durante años. Sin embargo, ser bueno con el micrófono siempre ayuda y el Campeón Universal parece estar ganando confianza en ese departamento sin una multitud que lo moleste o perturbe después de cada oración en SmackDown.

Strowman insinuó con sacar un lado completamente nuevo de su personaje en SmackDown y nos encantó ver eso, como para hacerle ver a Bray Wyatt que Strowman también tiene "su lado oscuro". Hubiera sido interesante ver a Bray Wyatt allí en SmackDown para dar un agregado a la interacción, pero en todo caso vimos un buen segmento por parte del Campeón Universal.