3 x 3: Lo mejor y lo peor de NXT (24 de junio 2020)

NXT 24 DE JUNIO 2020 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de NXT, cuyo evento estelar fue la lucha por el Campeonato Norteamericano NXT, donde Keith Lee logró retener su título en un difícil encuentro contra Finn Balor y Johnny Gargano.

LO MEJOR Y LO PEOR NXT 24 DE JUNIO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

3- Cameron Grimes vs. Damian Priest

Esta fue una lucha corta, pero dados los participantes, fue de un nivel inferior del esperado. Quizás el ataque previo recibido por Damian Priest condicionó el desarrollo del encuentro, lo que en realidad lució más como un avance en la historia entre estos dos, sacrificando —en esta ocasión—la calidad luchística.

2- Roderick Strong vs. Dexter Lumis

Más que una lucha, esto fue algo que jugó con los traumas de Strong. Como historia, muy bien, pero no hubo nada de lucha y solo vimos a un Strong, supuestamanete motivado, huyendo de Lumis. Como consecuencia, han planeado una "Strap Match" entre ambos para la próxima semana, y aunque con esta estipulación se evitaría que Roderick Strong huya, no es una que entusiasme mucho.

1- Aliyah vs. Rhea Ripley

Fue una lucha rápida, pero la historia alrededor volvió a girar alrededor de Robert Stone. Y aún con éste, Aliyah simplemente no tuvo oportunidad alguna ante Rhea Ripley. Como historia, resulta impensable que la ex Campeona NXT se vaya a unir a la Robert Stone Brand, la cual no ha tenido credibilidad desde su debut.

LO MEJOR

3- Karrion Kross vs. Bronson Reed

Es raro que una lucha que dure menos de tres minutos esté dentro de lo más destacado de la noche; sin embargo, Kross y Reed se dieron con todo desde que sonó la campana. Si bien el resultado era predecible, Bronson Reed tuvo sus segundos de fama, antes de que Karrion Kross lo liquidara. En resumen, hubo buena acción mientras duró.

2- Jake Atlas vs. Santos Escobar

Este fue un buen encuentro de ida y vuelta. La interferencia se mantuvo al mínimo y la acción fue rápida y entretenida, aunque el corte comercial mató el ímpetu. En todo caso, Santos Escobar se lleva un triunfo aquí, demostrando su dominio en la división y Atlas lució bien pese a la derrota, mostrando buen potencial.

1- Evento estelar

Fue un buen evento estelar, sin ser algo extraordinario como un TakeOver. Fue un encuentro inteligente en términos de cómo fue manejado Keith Lee, a quien únicamente pudieron sacar de circulación cuando Balor y Gargano se combinaron.

Si bien el encuentro empezó un tanto lento, fue ganando intensidad conforme pasaban los minutos. Los tres lucieron bien, y junto a Cole, Dream, Ciampa y Kross, son de lo mejor que hay en la marca amarilla actualmente, por lo que no nos sorprendió ver este nivel. Igual, hubo drama añadido, ya que al ser triple amenaza, Lee no necesariamente tiene que ser cubierto para haber perdido el título. En todo caso, ahora el "Limitless" va al todo o nada contra Adam Cole en dos semanas.