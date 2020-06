3 x 3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite (17 de junio 2020)

AEW DYNAMITE 17 DE JUNIO 2020 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, en donde vimos una nueva defensa titular exitosa de Cody de su Campeonato TNT luego de obtenerlo en AEW Double or Nothing. Asimismo, también se produjo el debut de Abadon y Ricky Starks

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

3- MJF vs. Billy

Este no fue un mal encuentro, pero tampoco fue bueno. De hecho, empezó a un ritmo lento que incluso parecía que veríamos alguna especie de parodia relacionada a Dolph Ziggler. Afortunadamente, la situación mejoró con el pasar de los minutos.

2- Anna Jay se une a The Dark Order

Luego de protagonizar una lucha muy corta, en la cual perdió, el hecho de ver a Anna Jay unirse a The Dark Order tan pronto resulta algo muy extraño, aunque eso le de sentido a la derrota, ya que la audiencia necesitaba manejarla de la manera correcta antes de pasar al "lado oscuro". Por ejemplo, toda la historia entre Cody y MJF funcionó muy bien porque demostraron que eran los mejores amigos antes de que MJF traicionara a su mentor.

No vimos un buen desempeño de la luchadora. Fue una lucha muy corta y Abadon no lució bien con sus golpes. Muchos problemas de ejecución en corto tiempo.

LO MEJOR

3- Kenny Omega y Adam Page vs. The Natural Nightmares

Esta fue una muy buena lucha y ambos equipos lucieron muy bien. Seguramente nadie creyó que se daría un cambio titular acá, pero no por eso dejó de ser entretenido e intenso el encuentro. Es decir, no todo lo predecible es malo.

AEW Dynamite 17 de junio 2020

2- The Young Bucks vs. The Superbad Squad