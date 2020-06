Kenny Florian cree que una jaula UFC más pequeña es una mala noticia para Stipe Miocic al entrar en su trilogía con Daniel Cormier

Miocic y Cormier se enfrentarán una vez más el 15 de agosto . La pelea por el título de peso pesado encabezará el UFC 252 dentro del UFC APEX en Las Vegas, Nevada. El tamaño estándar del octágono es de 30 pies. El que se usa dentro del UFC APEX es de 25 pies.

Kenny Florian: " La jaula más pequeña favorece Cormier trilogía Miocic"

El as de UFC play-by-play Jon Anik reveló que durante una conversación con Dominick Cruz, "The Dominator" expresó su creencia de que Miocic podría no estar en desventaja, ya que la mayoría de la gente piensa que Cormier tiene menos espacio para lidiar. Durante una edición del Ancast & Florian Podcast , "KenFlo" no estaba de acuerdo con la teoría de Cruz.

"Para mí, creo que es una ventaja para el peleador. Siempre ha sido. Sería curioso escuchar la opinión de Dominick Cruz sobre eso. Pero de nuevo, todo depende de si 'DC' quiere jugar al peleador o si quiere salir y tratar de golpearse con Stipe como lo hizo en esa segunda pelea, lo que creo que fue realmente el principio del fin para él. No pensé que fuera una buena opción, pero para mí, creo que es una gran ventaja para alguien como Daniel Cormier ".

Florian continuó diciendo que si Cormier puede utilizar su lucha de acuerdo con el plan, Miocic tendrá dificultades para volver a ponerse de pie.

"Stipe no tiene espacio para mudarse allí. ¿Quién es el mejor peleador entre esos dos? Daniel Cormier. Entonces Stipe no puede escapar, y sí, tienes la jaula para volver a ponerte de pie y todo eso, pero si 'DC' está haciendo su trabajo como peleador, Stipe no debería poder levantarse. De hecho, la cerca podría usarse de una manera muy positiva. Ahora no veo a muchas personas utilizándolo de esa manera, pero le dices a Khabib que eso es una desventaja para las personas ”.

Florian cerró diciendo que está convencido de que Cormier es el que tiene la ventaja debido a la jaula más pequeña.