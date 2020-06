AEW sí necesita a Tessa Blanchard

Tessa Blanchard

Al contrario que su escena individual, de duplas o de facciones, la división femenil de AEW es quizás el único punto de esta novel empresa que puede calificarse como "de perfil bajo". Kenny Omega ha sido por ahora el máximo responsable de su manejo, y diría que "The Best Bout Machine" debe dedicarse ya a otros menesteres, porque su gestión está dejando bastante que desear.

De clara filiación pro-nipona por su pasado en el país del Sol naciente, tales gustos pasaron factura a la proyección de todo un elenco que, sin poder considerarse falto de calidad, y que se ha reforzado en los últimos meses, carece de una cara atrayente para el gran público estadounidense. Objetivo que AEW no puede soslayar si como Tony Khan aseguró, pretende situar a su juguete en el lugar donde se encontraba WCW.

Decisión errónea fue tener a Riho de primera Campeona Mundial AEW, gladiadora que si bien sobre el ring está a la altura de las mejores del mundo, fuera de él no cuenta con los arrestos para liderar una división, menos aún teniendo en cuenta que su dominio del inglés es nulo. Y de nipona a nipona, pasando por Nyla Rose, Hikaru Shida demuestra mejores cualidades de entretenedora, aunque tampoco la considero un talento ideal para ser la cara de las gladiadoras de AEW.

Todo, cuando casi convergieron en el tiempo las lesiones de Kris Statlander y Britt Baker, que ponen de manifiesto aún más la necesidad de una contratación de peso para el vestidor femenil de AEW. Y en estas, llega la salida de Tessa Blanchard de Impact Wrestling, una de las más sonadas de los últimos meses.

Según los reportes que conocemos, Blanchard habría mantenido ya conversaciones con WWE, empresa que parece la mejor posicionada para ficharla, pero lógicamente, no podemos obviar la vía de AEW. En gran parte, por el hecho de que su padre trabaje allí, y en otra gran parte, por la libertad creativa que ofrecen los Élite. Aunque hay un tercer y crucial motivante: la menor falta de competencia en comparación al Imperio McMahon.

Asimismo, Blanchard, sabedora de su anterior paso no demasiado positivo por WWE, y con antecedentes poco amistosos con varias gladiadoras del gigante estadounidense, a las que acusó de robarles movimientos (recordemos que Chelsea Green o Isla Dawn tildaron de "bully" a la ex-Campeona Mundial Impact a comienzos de este año), probablemente se vería poco segura en un entorno a priori un tanto hostil.

Y si bien su fama la precede, y Dave Meltzer dijo que varias competidoras de AEW no verían con buenos ojos su llegada, supone una opción más lógica, que beneficiaría a ambas partes si Tony Khan y Cía logran crear un adecuado entorno de trabajo.

Big Swole, una de sus potenciales compañeras, tuiteó hace un par de días lo siguiente.

Professionally in my opinion her wisest choice is AEW. In our company she can have growth plus her Father (he's a Pastor) is there so she can get any/all the spiritual guidance she needs.