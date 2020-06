Tal vez la salida de un talento más sonada de los últimos días, que sin embargo no tiene relación alguna con la crisis del coronavirus o el movimiento #SpeakingOut, es la de Tessa Blanchard de Impact Wrestling. Ni siquiera parece que vino motivada por sus recientes desplantes a la empresa, cuando no respondió a varias demandas creativas camino a su prevista defensa del Campeonato Mundial Impact en Slammiversary. A cambio, la compañía decidió adelantarse y rescindir su contrato, debido a la negativa de Blanchard de renovar, a fin de que su máximo cetro quedara libre.

► Tessa Blanchard en WWE: se confirman las especulaciones

Con la gran calidad que Blanchard atesora y su proyección "mainstream" tras su hito histórico en Impact, podemos descartar que sea agente libre durante mucho tiempo.

Dave Meltzer sopesaba hace un par de días las opciones de que ahora WWE presente una oferta en firme a la excompetidora del primer Mae Young Classic, y hoy, bajo la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, el periodista revela que sí existe un interés de parte de McMahonlandia.

«Sé que ha mantenido contactos con WWE. No sé nada respecto a AEW».

Allá por 2017, WWE rechazó sumar a Blanchard a su elenco femenil por su fama de competidora conflictiva en vestidores y a un rumorado altercado con su exnovio Ricochet en el Performance Center de Orlando que ella ha negado en varias ocasiones. Todo, cuando tres años antes, el Imperio McMahon igualmente no quiso ofrecerle un contrato de desarrollo, en aquella ocasión debido a su inexperiencia (Blanchard apenas sumaba 19 primaveras).

Y aunque la gladiadora guarda una relación cordial con WWE, este mes de marzo, ya bajo el impacto de la pandemia, acusó a varias luchadoras de Raw de robarle ciertos movimientos.

«Las personas que no creen en sí mismas al cien por cien siempre encontrarán una razón por la que tú tienes éxito, más allá de tu trabajo duro [...] No voy a sentarme y protestar en internet o quejarme de cada pequeña cosa que ocurre. Ni tampoco de cada movimiento que alguien me roba y usa los lunes por la noche. No. Tendré la fortaleza mental para saber que soy creativa y buscaré algo único que hacer, sin importar si me lo van a robar, sin importar lo que suceda después».

Palabras que Vince McMahon obvia, pero que en el caso de que Blanchard aceptase una oferta, desde luego pondrían a "The Queen of the Carolinas" en una mala posición de inicio a su llegada al elenco femenil de WWE. Seguiremos informando de cualquier novedad aquí en SÚPER LUCHAS.