WWE podría cerrar NXT UK debido al movimiento #SpeakingOut

El movimiento #SpeakingOut ha llegado, y de qué manera. Raro es el día que no nos desayunamos con nuevas acusaciones o despidos de luchadores de compañías como WWE, AEW y varias independientes. Tras los más recientes (El Ligero y Travis Banks), la nube que se cierne sobre NXT UK podría ser mucho más negra de lo que se piensa.

Sportskeeda ha dado a conoce que WWE estaría pensando en cerrar la marca de manera definitiva, no sólo por el covid-19, sino en gran medida por el movimiento #SpeakingOut, que ha afectado a varios de las Superestrellas del elenco.

Las denuncias por acoso sexual han manchado el nombre tanto de las Superestrellas de NXT UK como a la propia marca. En la lista del movimiento #SpeakingOut encontramos a los mencionados Travis Banks y El Ligero (que ya han sido despedidos), Joe Coffey o Jordan Devlin.

La escena luchística británica se ha puesto en entredicho, y WWE sigue investigando multitud de casos, aunque no solo el talento podría estar en peligro. Cuatro de ellos han recibido llamadas de WWE para aclarar su situación y para analizar los informes policiales.

WWE no dudará en despedir a las Superestrellas "problemáticas", si finalmente se confirman las acusaciones, y en cerrar la marca definitivamente. Lo que también aclara esta publicación de Sportskeeda es que el cierre de la marca no implicaría el despido de todos los luchadores.

Los que mantuvieran su puesto pasarían a formar parte del elenco de NXT, asegurándose así al actual Campeón NXT UK WALTER, a Pete Dunne, Tyler Bate, Kay Lee Ray y Toni Storm, entre otros.

Claro que habría algunos problemas. Por ejemplo, WALTER siempre ha dicho que no se mudaría a los Estados Unidos, pero WWE ha mandado esta semana un claro mensaje con la posible finalización de contrato de Velveteen Dream: "Nadie es indispensable".

El propio Vince McMahon ha mostrado su malestar con la situación de la marca tanto a nivel personal como económico, ya que los elementos de NXT siguen recibiendo su sueldo mensual sin producir nuevos contenidos. Según informa Sportskeeda, NXT UK no produce ningún tipo de ganancias, pues BT Sports no paga una cantidad sostenible para una marca que lleva meses sin realizar eventos en vivo ni grabaciones.

I've just been told an emergency meeting has been called by #WWE officials to discuss the accusations coming in against some of their #NXTUK talent.

