Con el combate que Edge y Randy Orton disputaron en Backlash 2020 el pasado 14 de junio el cual, si bien no fue el mejor combate de la historia, según se promocionó, sí fue uno muy bien elaborado y la producción fue algo digno de destacar, y luego del cual presumimos que completarán la trilogía contra la víbora, aunque este tercer capítulo tendrá que esperar un tiempo hasta que Edge se recupere de su lesión en el tríceps, de la cual fue sometido a una cirugía.

► La libertad creativa de Edge en su nueva etapa en WWE

El regreso de Edge a la WWE en este 2020 fue muy diferente de su etapa previa con la compañía. MIentras hablaba en Busted Open Radio, Edge reveló lo que quería hacer en esta nueva etapa en la compañía. Su misión era abordar las cosas como director y creó historias más largas con una conexión más emocional. Aprendió mucho en esos 9 años fuera de la WWE, incluido cómo llevar a cabo una historia con su actuación.

El Rated R Superstar continuó discutiendo cuánta libertad creativa tiene esta vez. Hay líneas que no puede cruzar, pero en general tiene casi "carta blanca completa" para elaborar sus ángulos.

“Me han dado casi una total carta blanca. Hay un par de cosas en las que traté de enfrentarme, pero me doy cuenta de que las líneas fueron dibujadas, y eso no iba a cambiar. Así que estuvo bien, pero las promos, las estoy escribiendo. El argumento de la historia, lo puse todo junto."

“A veces tienes que hacer ensalada de pollo porque me rompió el tríceps. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo navegamos esto? Es todo un trabajo en progreso realmente, pero me han dado mucha libertad, y eso ha sido muy divertido".

La libertad creativa de Edge en esta nueva etapa ha permitido que cada vez que interviene, lo haga con tal intensidad que permite avivar de nuevo su rivalidad contra Orton. A este paso, ambos podrían luchar por el resto del contrato de tres años que firmó Edge con la compañía.