3 x 3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite (13 de mayo 2020)

AEW DYNAMITE 13 DE MAYO 2020 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, donde se llevó a cabo la lucha fatal de cuatro esquinas para definir a la retadora de Nyla Rose para AEW Double or Nothing 2020. Hikaru Shida fue la vencedora.

LO MEJOR Y LO PEOR AEW DYNAMITE 13 DE MAYO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

LO PEOR

3- Adios Vanguard uno

Entendemos que la lucha profesional es una espectáculo en su esencia y en esta época donde no hay público presente, están buscando alternativas no tradicionales para generar ese entretenimiento que no sería posible con la presencia de los fanáticos. Sin embargo, todo el segmento en AEW Dynamite esta semana alrededor de Vanguard uno, el cual voló hasta el centro del ring y terminó siendo derribado por Chris Jericho y Floyd (el bate) fue demasiado raro.

Si el evento principal de AEW Dynamite de la semana pasada fue genial, fue porque tuvo su componente de lucha callejera (por la estipulación) y por la actuación de Hardy. Pero en este caso, todo se centró alrededor de un dron y quizás algo muy difícil de entender para ciertos fanáticos. Aún así, se entiende que el propósito fue para oficializar el encuentro entre ambos grupos para Double or Nothing, a la vez que se logró hacer famoso a Floyd.

2- MJF vs. Lee Johnson

Si bien el personaje central de este encuentro fue MJF, quien volvía de una lesión, pero el encuentro resultó muy corto y Lee Johnson ha tenido buenas actuaciones en Dark, solo para ser apaleado en Dynamite por alguien que no ha luchado en un buen rato. La lucha como tal no es algo que uno pueda destacar, pero el propósito final era el darle un mensaje a Jungle Boy, previo a su encuentro del 23 de Mayo en Double or Nothing 2020.

1- Kris Statlander

Si bien la lucha que sostuvieron las mujeres fue buena, el personaje de "Alien" de Statlander no es algo que llene las retinas de los fanáticos. Statlander tiene potencial y comenzó con buen pie este 2020, pero entre el hecho que luchó enferma en AEW Revolution y la pandemia del coronavirus que alteraron los planes, se ha ido diluyendo un poco. Britt Baker mejoró notablemente con el cambio de su personaje y Statlander debería tomar una ruta similar si quiere despegar.

En un momento que casi provoca un susto, una Poison Rana de Penelope Ford tuvo problemas de ejecución, aparentemente del lado de Statlander, y que parecía que habría aterrizado de mala manera. Afortunadamente, no pasó a mayores, y el encuentro concluyó con normalidad.

LO MEJOR

3- Buena construcción hacia AEW Double or Nothing

Para lo que había hace una semana, en el episodio de anoche de AEW Dynamite fue muy enfocado en las rivalidades de cara a Double or Nothing 2020. Se pactaron nuevos encuentros para el PPV: Nyla Rose vs. Hikaru Shida por el Campeonato Femenil AEW, Britt Baker vs. Kris Statlander y Private Party vs. Best Friends, cuyo ganador podría tener una futura oportunidad titular, aunque se anunció que irá al Buy-In.

Por si fuera poco, también se oficializó el Stadium Stampede Match entre The Inner Circle vs. The Elite y se anunció la presencia de Mike Tyson para coronar al primer campeón TNT.

2- Lucha de parejas

Matt Hardy y Kenny Omega en el mismo equipo en AEW Dynamite, era algo impensable hace pocos años. Sabemos la calidad que tienen ambos, y resultaba algo interesante de ver cómo trabajaban juntos. Fue un buen encuentro y que permitió continuar la historia de hace una semana, y donde tuvimos la típica fórmula de técnico vs. rudo. La lucha fue entretenida, Santana y Ortiz también saben como trabajar juntos, por lo que no eran necesarios los drones ni los bates de béisbol para garantizar un buen espectáculo acá.

1- Hikaru Shida va por el oro

Finalmente, luego de su novena victoria en el año, Hikaru Shida va por el oro. Si bien en el episodio de año nuevo compitió en una lucha fatal de cuatro esquinas por el Campeonato Mundial Femenil AEW, en esta ocasión tendrá un mano a mano contra la campeona Nyla Rose, a quien buscará destronar, más aún que ella ha tenido "secuestrado" su palo de kendo.

Para llegar a este punto, Shida, una vez más lució brillante en un buen encuentro, que tuvo un buen desarrollo y fue, junto con la lucha de parejas, lo mejor de la noche. Merecida victoria para Shida, pero las mujeres dieron un gran encuentro anoche y aprovecharon la oportunidad que se les brindó para mostrarse. Por ello, AEW debe fortalecer más su división femenil, como lo hace WWE, porque el talento está allí.