►Harold Meij y su plan de reactivación de la empresa

En su mensaje explicó porqué no han realizado funciones a puerta cerrada, tal como han hecho otras empresas, desde que comenzó el cese de actividades por la Pandemia del Covid-19. Fue desde el 26 de febrero que la empresa canceló sus funciones, acción por la que se disculpó, ya que se vieron afectadas varias giras importantes como la New Japan Cup, Wrestling Dontaku o el Best of the Super Junior. En el caso de Wrestle Dynasty en el Madison Square Garden, fue pospuesto a una fecha por determinar en 2021.

Para Meij han sido tres las razones fundamentales para continuar con la inactividad:

Proteger la salud y la seguridad de los luchadores y el personal

No hay disponibilidad en los sitios donde NJPW se presenta, ya que no son propios y varios los administran los gobiernos locales, quienes obligaron a su cierre temporal

Responsabilidad social corporativa de NJPW como empresa

Como beneficios adicionales, Meij declaró que los luchadores han descansado del intenso ritmo de trabajo de las giras. También resultó positivo el proyecto NJPW Together, que muestra luchas históricas e interesantes entrevistas desde su stream njpwworld, el que ha tenido un incremento sustancial de suscriptores. Además se ha intensificado la venta de mercancía oficial desde la tienda en línea.

Por los motivos expuestos con anterioridad, se han instituido una serie de medidas graduales para la reactivación de la empresa, siendo el primero de ellos hacer eventos en escenarios vacíos, bajo un estricto entorno desinfectado y seguro. Pero esto no ocurrirá hasta que Japón levante el estado de emergencia que predomina en todo el país; todo depende de que la cantidad de nuevas infecciones disminuya considerablemente.

La primera fase del plan de reactivación se aplicaría tanto en Japón como en el Dojo NJPW de Los Ángeles, su sede en Norteamérica.

Como siguiente paso sería la admisión de aficionados con medidas de control muy estrictas. Esto incluiría un control más extenso en los protocolos de salud para los luchadores y personal. En el caso del público, se tomaría acciones como la medición de temperatura y uso de mascarillas obligatorios. Las arenas tendrán que estar completamente desinfectadas y ventiladas y los aficionados se ubicarían con un espaciamiento social pertinente entre ellos.

Para concluir, Harold Meij prometió que NJPW no será vencida por el Coronavirus e instó a todos los aficionado de la lucha libre profesional a unirse y superar este desafío.