3 x 3: Lo mejor y lo peor de NXT (13 de mayo 2020)

NXT 13 DE MAYO 2020 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de NXT, cuyo evento estelar fue la lucha entre Matt Riddle y Timothy Thatcher, quienes al inicio del programa perdieron el Campeonato de Parejas NXT ante Imperium, luego de que Thatcher abandonara a Riddle.

LO MEJOR Y LO PEOR NXT 13 DE MAYO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

3- Jack Gallagher vs. Isaiah "Swerve" Scott

Jack Gallagher venció a Isaiah "Swerve" Scott muy rápidamente, pero hay que darle la asistencia a Tony Nese, quien atacó a este último antes que sonara la campana. Defintivamente esto condicionó el encuentro, y pasó de ser un potencial buen encuentro a uno realmente rápido y malo, y más bien se trató de algún ángulo para la siguiente rivalidad de Swerve, quien todavía tendrá que esperar para ser el Campeón crucero NXT.

2- Tegan Nox vs. Indy Hartwell

Fue una lucha muy rápida, con dominio inicial de Hartwell, pero que Nox lo superó luego de un chokeslam. Fue un encuentro muy breve, al igual que muy malo. Si bien no se vieron evidentes problemas de ejecución, la cuestión es que no hay nada destacable aquí, más que la victoria de Nox.

1- Aliyah vs. Kayden Carter

Evidentemente esta era una lucha de relleno previo al estelar, aunque la historia interesante acá era ver si Aliyah se uniría o no a la Robert Stone Brand, después de que esta le ayudó a Chelsea Green a obtener una victoria hace una semana. Sin embargo, aunque haya querido lucirse de más ante un Robert Stone que apareció durante el encuentro, lo cierto es que hubo muchos problemas de ejecución de lado y lado, y la historia entre Aliyah y Stone tampoco prosperó, aunque tampoco es que haya generado mucho interés que digamos.

LO MEJOR

3- El anuncio de DX

Sin desmerecer el video promocional de Karrion Kross o la videollamada de The Undisputed Era que fue entretenida, nos vamos a quedar con el anuncio histórico de Triple H, Shawn Michaels y Road Dogg del siguiente especial de NXT, NXT TakeOver: In Your House, donde WWE hace uso de este icónico nombre luego de 21 años, cuando en aquel entonces el PPV se denominó St. Valentine's Day Massacre: In Your House. Sin embargo, los miembros de DX explicaron que se trata de un homenaje a los 25 años del primer WWE In Your House, ocurrido el 14 de mayo de 1995

A todas luces, una buena noticia para los fanáticos de NXT, que vieron cómo fueron privados del anterior evento de NXT TakeOver: Tampa, el cual no se dio a causa del coronavirus, a diferencia de WrestleMania 36 que si se efectuó. Será interesante ver como WWE desarrollará este icónico evento de los años 90 sin público. Nostalgia pura.

2- Cameron Grimes vs. Finn Balor

Lo que se pensaría que se trataría de una paliza para Balor, resultó siendo en encuentro muy parejo. Grimes es una Superestrella en ascenso dentro de la marca amarilla y por momentos dominó a Balor, quien tampoco se quedó atrás. Evidentemente, el resultado fue sorpresivo, gracias a la decisiva intervención de Damian Priest, quien se reveló como el atacante de Balor, dando nacimiento a otra interesante rivalidad.

Entre tanto, la victoria de Grimes será otro asunto pendiente para Balor luego de terminar sus asuntos con Priest, donde seguramente podremos ver otra buena lucha entre ambos.

1- Matt Riddle vs. Timothy Thatcher

Esta lucha fue la mejor de la noche. Un encuentro muy sólido y muy técnico y donde predominó el llaveo a ras de la lona y un concierto de palancas estilo Fujiwara. El resultado deja abierto a que esta naciente rivalidad continúe, pero ya sabemos de qué serán capaces Riddle y Thatcher, quienes no se guardaron nada anoche. De ser la pareja campeona, a convertirse en rivales acérrimos en cuestión de minutos, la intensidad que le pueden poner solo será un condimento extra.