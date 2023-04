Limitless Identity Crisis | Resultados e imágenes

Cada fin de semana se realizan incontables eventos luchísticos en Estados Unidos, y en todo el mundo. No solo los WWE Live o NXT Live de la WWE o los ahora AEW House Rules. Y en Súper Luchas estamos encantados de hablar de tantos como podamos para seguir disfrutando de la lucha libre profesional aún cuando dejamos a un lado las organizaciones más grandes. Ahora miramos hacia Limitless Wrestling, la más reconocida del estado de Maine, para conocer todo lo sucedido en su evento más reciente, Limitless Identity Crisis. Este tuvo lugar en la arena Morgan Hill Event Center en Hermon, Maine, Estados Unidos, el 22 de abril. Quienes quieran ver más allá de las imágenes que traemos, pueden ver el show en independentwrestling.tv.

Un detalle interesante que podemos apuntar -dejando a un lado la presencia del renombrado Scotty 2 Hotty, B3CCA o Mark Sterling– es la presencia de Alec Price, popular luchador independiente del que hablábamos recientemente cuando nos hacíamos eco de sus declaraciones sobre su prueba con la WWE.

Because @MarkSterlingEsq made mention of it last night, I had to dig up some photos from his match 6 years ago with @TopShelfTroy at @LWMaine in Orono. pic.twitter.com/e60MyK9VUV

— Harry (@SHOOT_HARRY) April 23, 2023