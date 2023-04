“La WWE nos compró el programa, el documental. Lo cambiaron un poco y lo hicieron un poco más orientado a la lucha libre profesional. Pero hicimos un trato con ellos de que esto se transmitirá en Peacock el próximo año. De hecho, le agregaron más cosas de la WWE. Entonces, el del próximo año en Peacock será más sobre mi vida personal antes de la WWE, por lo que es un documental muy completo”. A mediados de 2022, Kurt Angle daba a conocer que estaba en preparación un documental sobre su vida.

Casi medio año después, tenemos novedades sobre el proyecto, gracias nuevamente al Héroe Olímpico. Como entonces, en The Kurt Angle Show -es donde habitualmente lo escuchamos, siempre es interesante conocer su punto de vista sobre la actualidad o recuerdos de su espectacular carrera, así como su día a día- cuenta que la película se lanzará en verano de 2023. No señala una fecha exacta dentro de los tres meses que comprenden la estación, aunque sí señala uno de ellos, pero continuaremos informando.

“Todo lo que sé es que va a ser en el verano. No sé nada más. Eso es lo que me dijo Alex Perry, el director y productor de [el documental]. Con suerte, estará listo para junio“.

Todo buen fanático conoce todo sobre la vida luchística del miembro del Salón de la Fama de la WWE. E incluso también muchos detalles sobre la privada. Pero veremos qué nos cuenta este próximo documento porque hablamos de uno de los más grandes, y también controvertidos -quizá esta no sería la palabra- que han pisado nunca un encordado. Por eso sigue siendo a día de hoy tan interesante escucharlo hablar de cualquier tema. Kurt Angle es historia de la lucha libre profesional.

How many different ankle locks can I get in one match? Let me count the ways!!!!! 😂#AnglevsTaker2006NoWayOut pic.twitter.com/VpTyh505VQ

— Kurt Angle (@RealKurtAngle) April 18, 2023