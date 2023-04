Kevin Nash considera que Cody Rhodes debe dejar de hablar de su derrota en WrestleMania 39. El miembro del Salón de la Fama de la WWE comparte su opinión sobre lo que está haciendo el American Nightmare después del magno Evento Premium en un reciente episodio de Kliq This.

> Kevin Nash aconseja a Cody Rhodes

“Tenemos una situación en la que hay palabrería y Brock aparece con un j*dido sombrero de vaquero. Entonces, si volvemos a Raw después de Mania, Brock saltó sobre Cody y le dio una paliza durante ocho minutos. Cody baja, y no está médicamente autorizado debido a la golpiza que le dio Brock, pero quiere un pedazo de él, y para eso, envían a 25 tipos de seguridad en oleadas, ninguno de ellos más grande que Cody. Sé que es una cosa de babyface… quiere su libra de carne, quiere su venganza.

“Pero sigue haciendo referencia al hecho de que no ganó en WrestleMania. Eso es absolutamente evidente ya que no tienes un cinturón. No tienes que sacar el tema todas las semanas de que no ganaste en WrestleMania. Lo entiendo. La gente todavía está contigo. No los vas a perder. Pero no hagas esto.

“Solo pensé que no tenía rodilleras. Es como, no me digas que ustedes no van a luchar. No está reservado para luchar. Se puso en la cara de Roman con un traje de tres piezas, Roman estaba en un chándal y tenis. Sabía que eso no iba a ninguna parte. Nadie es tan estúpido como para romper un traje de 2.000 dólares para que sea más realista“.

¿Estás de acuerdo con Kevin Nash?