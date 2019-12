A pocos días que culmine el 2019, mucho se ha estado hablando de un balance de la última década (2010-2019), a pesar de que el concepto se ha vuelto debatible, toda vez que algunos coinciden con el criterio que esta terminaría el próximo martes, mientras que otros sostienen que la década culminaría realmente el 31 de diciembre de 2020.

Para los términos prácticos, y en concordancia con las publicaciones que ha ha hecho WWE al respecto, obviaremos el debate y seguiremos analizando los hechos ocurridos entre el 2010 y el 2019 en la compañía más grande de lucha libre.

► Las 10 superestrellas más laureadas de la década

Entonces, ¿Qué estrellas dominaron en la última década al ganar la mayor cantidad de títulos? Algunos nombres en esta lista pueden sorprender a más de uno, mientras que otros no. Con dos juegos de campeonatos máximos y dos juegos de campeonatos en pareja, los cuales existen gracias a la división de marcas, hay más oportunidades para que las superestrellas de WWE puedan alzar el oro.

A continuación, repasaremos el listado de las superestrellas más laureadas de la WWE en la última década, considerando solo aquellos títulos obtenidos en el elenco principal:

9 y 10- Daniel Bryan y Randy Orton (Empate): 9 veces cada uno.

Uno de los nombres que uno esperaría ver en el tope del listado sería Randy Orton; sin embargo, en los últimos años no ha tenido mayor protagonismo dentro del panorama titular, aún así «la víbora» cuenta con «solo» nueve títulos obtenidos en esta década.

Por supuesto, su mayor protagonismo se dio hacia el comienzo de la década, luchando contra Daniel Bryan, John Cena y otros por los títulos principales en Raw y SmackDown. Orton obtuvo cuatro veces el Campeonato WWE y tres veces el Campeonato Mundial de Peso Pesado (antes de su unificación con el Campeonato WWE).

Posteriormente, con menor protagonismo, «la Víbora» también tiene en su haber un Campeonato de los Estados Unidos y un reinado como campeón en pareja de SmackDown junto a Bray Wyatt.

Dado que Bryan era uno de los principales oponentes de Orton a mediados de la década, el «American Dragon» también tuvo se alzó con el oro máximo de la WWE. En la década, Bryan se coronó cuatro veces Campeón WWE y una vez más como Campeón Mundial de Peso Pesado. También tiene un reinado cada uno del Campeonato de los EE. UU., Campeonato Intercontinental, Campeón en parejas de Raw (con Kane, cuando formaron el Team Hell No) y Campeón de Parejas de SmackDown (con Rowan).

7 y 8- Charlotte Flair y Sheamus (Empate): 10 veces cada uno.

Como era de esperarse, Charlotte Flair es la mujer más laureada en esta lista. Se unió al elenco principal con altas expectativas, donde los reflectores iban necesariamente a compararla con el legado de su padre, Ric Flair.

Ella fue la elegida para quitarle el Campeonato de las Divas a Nikki Bella durante el reinado que estableció el récord de Bella en el 2015. El título fue rebautizado como el Campeonato Femenil WWE en WrestleMania 32. Desde entonces, la Reina ha ganado cuatro veces el Campeonato Femenil Raw y cinco veces el de SmackDown.

Sheamus fue inicialmente uno de los miembros principales del elenco antes de dedicarse a la división de parejas junto a Cesaro. A nivel individual, el Celtic Warrior capturó un Campeonato Mundial de Peso Pesado y 2 Campeonatos WWE. También agregó dos reinados con el título estadounidense antes de hacer equipo con el Superman suizo en el reconocido grupo, «The Bar», donde ganaron cuatro veces el Campeonato en parejas de Raw y una vez más el Campeonato de parejas de SmackDown..

6- Dolph Ziggler: 12 veces.

Cuando uno piensa en Dolph Ziggler, tal vez quede en la retina en aquella superestrella que a veces se enfrasca en rivalidades sin sentido, o simplemente no tiene apariciones relevantes en televisión. De vez en cuando, sí ganaba uno que otro título; de hecho, obtuvo el cetro máximo de la compaía luego de cobrar su contrato de Money in the Bank, siendo este uno de los canjes más emotivos y mejor recibidos en la historia del referido maletín.

Si bien su única gran victoria titular fue en 2013, ha recolectado una gran cantidad de oro en los últimos 10 años. Ziggler también ha sido campeón intercontinental en seis ocasiones, campeón de los Estados Unidos otras dos veces y Campeón de parejas en otras dos ocasiones (una con Drew McIntyre y otra con Robert Roode). También fue una vez más Campeón Mundial pesado WWE cuando Vickie Guerrero se lo regaló en el 2011, pero no lo ganó en ningún encuentro, e inclusive lo perdió en el mismo día contra Edge.

El «Showoff» sin duda ha demostrado, al igual que Kofi Kingston, tener una gran ética de trabajo con el pasar de los años y que bien podría merecer mejor suerte. ¿Alguna vez tendrá otra oportunidad por el título máximo de la compañía en su carrera?.

4 y 5- Seth Rollins y John Cena (Empate): 12 veces cada uno.

Antes de hablar de estas dos superestrellas es importante aclarar que, si bien tienen la misma cantidad de títulos que Ziggler (analizado previamente), se los sitúa un peldaño más arriba que el «Showoff», ya que tanto Cena como Rollins sí lograron «ganarse» sus doce títulos.

Ahora, Cena y Rollins tienen algún vínculo en la historia del título entre ellos, durante el 2015 Cena era el campeón de los Estados Unidos, mientras que Rollins era el Campeón WWE y ambos estaban enfrascados en una rivalidad, que tuvo como consecuencia, que Rollins se coronara doble campeón en SummerSlam 2015, cuando le arrebató a Cena su campeonato en una lucha con los dos títulos en juego.

Durante la década, Cena ganó el Campeonato de la WWE siete veces, el Campeonato Mundial de Peso Pesado una vez y dos veces fue campeón en parejas. También capturó el campeonato de los Estados Unidos en dos ocasiones, en los cuales se hicieron famosos sus «Retos abiertos por el Campeonato de los Estados Unidos», donde logró darle relevancia a este título.

Mientras Cena comenzó la década como la cara de la WWE, Rollins terminó la década en ese papel. Como estrella principal en la WWE, Rollins ha ganado los campeonatos en pareja de Raw en cinco ocasiones (con Reigns una vez, con Dean Ambrose dos veces, con Braun Strowman una vez, con Jason Jordan una vez). Tuvo un breve reinado como Campeón de los EE. UU.. Además, fue campeón intercontinental dos veces, Campeón Mundial Pesado WWE dos veces y dos veces Campeón Universal WWE durante la década.

3- The Miz: 14 veces



The Miz es una de las estrellas más leales y de mayor antigüedad en la WWE. A pesar de que se tomó un tiempo libre en algunas ocasiones durante su carrera para filmar películas, siempre regresó a la compañía que ama, y esta le ha recompensado con un nuevo contrato multianual.

Como muchas otras superestrellas, The Miz solo ha sido una vez campeón máximo de la compañía que ocurrió durante su gran rivalidad con Cena que lo llevó hasta Wrestlemania 27. Además de su único reinado como Campeón de la WWE, también tuvo un reinado como Campeón de los EE. UU. durante la década.

El lugar donde The Miz ha tenido mayor impacto ha sido en la división de parejas y con los títulos secundarios. The Miz se convirtió en la estrella más involucrada con el Campeonato Intercontinental WWE durante la década debido a sus ocho reinados con este. Tuvo numerosas rivalidades contra Dean Ambrose, Dolph Ziggler y Seth Rollins sobre dicho campeonato.

The Miz también ha tenido un desempeño destacado en la división de parejas, empezando con un reinado con los Campeonatos de parejas de SmackDown junto a Shane McMahon a principios de este año. Además de esa victoria, ha tenido los Campeonatos de Parejas de Raw en tres ocasiones diferentes (con Big Show, John Cena y Damien Mizdow). Estos últimos anteriormente eran conocidos como Campeonato de parejas WWE y adoptaron el nombre de Raw durante la división de marcas.

2- Kofi Kingston: 15 veces

El ex Campeón WWE no solo ha sido la superestrella que más victorias tuvo en el 2019, sino que tambíen fue el más más condecorado de la última década. La forma en que perdió el Campeonato de la WWE fue decepcionante, pero ha tenido muchos otros títulos a lo largo de su carrera, cuyos reinados fueron importantes.

Antes de formar parte de The New Day, Kingston era un elemento que pretendía los campeonatos intermedios de la compañía. Así, ganó tres veces el Campeonato Intercontinental WWE y dos veces el Campeonato de los Estados Unidos. Pero como todos sabemos, el Poder de Positividad del cual Kofi ha formado parte, es lo que ha ayudado a mantener a flote la división de parejas en la WWE, y bajo el cual pueda ser mayormente recordado.

Como miembro del New Day, Kingston es un siete veces campeón en parejas (dos veces con la marca Raw y otras cinco con SmackDown). Pero antes de formar el grupo con Big E y Xavier Woods, ganó el oro por equipos (uno con R-Truth y otro con Evan Bourne).

Es reconfortante cuando las estrellas trabajadoras como Kingston tienen la oportunidad de llevar los mejores premios de la compañía. A pesar de solo ser el campeón máximo en una ocasión, Kofi no ha estado mucho tiempo sin el oro, por lo que al menos su palmarés sigue siendo uno de los más impresionantes de la compañía.

1- R-Truth: 30 veces

Dado que actualmente el Campeonato 24/7 es un título reconocido por WWE, los reinados (por más efímeros que estos sean), cuentan. Seguramente el que una superestrella tenga el récord en cuanto a reinados con este campeonato no le garantiza un boleto al Salón de la Fama, y ni siquiera llegue a ser reconocida como la superestrella del año o de la década (ya anunciado por WWE), nos ceñiremos únicamente a los hechos estadísticos.

Dicho esto, al hablar del Campeonato 24/7 es inevitable de relacionarlo con su actual monarca R-Truth, que también tiene el récord de reinados con este título con un total de 27 (y contando), habiéndolo ganado por vigésimo séptima vez durante un evento en vivo el viernes pasado.

Además de esta cantidad de reinados (que básicamente ocurrieron en el 2019, cuando fue creado el campeonato 24/7), habrá que sumarle a R-Truth un campeonato en parejas junto a Kofi Kingston y un par de reinados como Campeón de los Estados Unidos.

Dado que todavía falta el programa de Raw de este lunes previo a terminar el año, no se descarta que la cantidad de reinados de R-Truth se incremente; no obstante, el carismático luchador ya no será movido de este sitial, que se debe evidenteente a la existencia del Campeonato 24/7.