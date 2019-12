Durante el episodio de Monday Night Raw de este lunes el Campeonato 24/7 cambió de manos 3 veces. Tres días después, en un evento en vivo en el Madison Square Garden, en Nueva York, se dieron otros tres cambios titulares de este campeonato. En ambas noches, R-Truth fue el que cerró como monarca, logrando así sus reinados número 25 y 26.

Este viernes, se llevó a cabo otro evento en vivo en Pittsburgh, Pennsylvania perteneciente a la marca Raw, contó con algunas luchas titulares, aunque a diferencia de lo ocurrido hace un día, no hubo mayores novedades en cuanto a los monarcas, salvo (nuevamente) en lo que respecta al Campeonato 24/7, que cambió de manos en cuatro ocasiones.

En primer lugar, Sunil Singh le ganó el Campeonato a R-Truth, sólo para perderlo contra el anunciador Mike Rome durante la celebración. Rome no tuvo tiempo para anunciar su propia hazaña, ya que fue sorprendido por Samir Singh y perdió el título con este.

Finalmente, Samir fue sorprendido nuevamente por R-Truth mientras discutía con su hermano, y este último se marchó como campeón nuevamente. A continuación, la publicación compartida por WWE con los cambios titulares ocurridos durante el evento:

At #WWEPittsburgh, @MikeRomeWWE became the 24/7 Champion, but not long enough to announce it… pic.twitter.com/4AiwC9Dk49

— WWE (@WWE) December 28, 2019