WWE elige a las 10 Superestrellas de la década, sin rastro de CM Punk

Recientemente, WWE hizo su particular listado de los mejores regresos de la década. Y quien escribe consideró que dentro de unm alternativo, CM Punk debería figurar en un Top de retornos no oficiales a la compañía McMahon. Porque, por si hace falta aclararlo de nuevo, el otrora «Best in the World» está bajo contrato con FOX como colaborador en WWE Backstage, no con sus antiguos empleadores. No obstante, los rumores de que Punk volverá a calzarse las botas, por descontado, están a la orden del día. Relación entre partes que quizás quede patente con el siguiente artículo publicado hoy por el gigante estadounidense.

► WWE, de nuevo ignorando el legado de CM Punk

Dentro de su repaso a la década que está a punto de concluir, tenemos nueva entrega de la habitual selección del editor: «Who is WWE’s Superstar of the Decade?» He aquí los 10 elegidos.

Seth Rollins

Roman Reigns

John Cena

Kofi Kingston

Brock Lesnar

Daniel Bryan

Becky Lynch

Randy Orton

The Miz

Sheamus

WWE prefiere incluir a Kingston y Lynch, antes que hacer cualquier mención al «Straight Edge». Pese a que, individualmente, el miembro de The New Day sólo llegó a la cima este año, al igual que «The Man». He aquí los argumentos del editor para que ambos aparezcan.

El ascenso de Kofi Kingston hacia el Campeonato WWE en la WrestleMania de este año fue uno de los grandes hechos de 2019, y el poder de ese momento fue amplificado por el increíble viaje por el que nos ha llevado la Superestrella ghanesa en los últimos 10 años. Un buen número de Superestrellas han dejado marcas imborrables en la pasada década, pero sólo una puede ser llamada ‘The Man’. La Evolución Femenil fue el movimiento definitorio de los últimos 10 años, y Becky Lynch lo ha llevado a nuevos niveles.

Claro que, si realmente todo esto no es una brillante maniobra de despiste a fin de un sorpresivo retorno en 2020, tampoco puede decirse que CM Punk haya promovido un acercamiento con WWE.

El pasado 3 de diciembre, tiró de Twitter para recordar el sexto aniversario de aquella vez en que se hizo sus necesidades encima durante un combate contra Dean Ambrose, y ante las cámaras en directo. Escatológico episodio, a su juicio, provocado por una mala praxis de Chris Amann, principal médico de McMahonlandia.