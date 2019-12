En estos días estamos utilizando mucho la palabra década, aunque como cada diez años, surge la discusión de cuándo termina realmente una década, pues si bien ésta terminaría realmente hasta el 31 de diciembre de 2020, para términos prácticos y simbólicos, a partir del próximo miércoles estaremos en los años veinte del siglo XXI. Pero vamos a obviar esto para seguir repasando lo que ha pasado desde el año 2010 en el mundo de la lucha libre. En concreto, en WWE.

Ahora queremos repasar los 10 reinados más largos que ha habido en el Imperio McMahon en estos últimos diez años. ¿Adivinarían cuáles son?

► Los 10 reinados más largos

10- Nikki Bella: 301 días como Campeona de las Divas

La ahora mismo luchadora retirada, que quizá nunca pueda volver a los encordados debido a una grave lesión en el cuello, fue Campeona de las Divas durante 301 días.

Después de vencer a AJ Lee en Night of Champions en noviembre de 2014, Nikki no perdió el campeonato hasta septiembre de 2015, cuando cayó ante Charlotte Flair en el mismo evento, siendo esta la última dueña del título, que en 2016 fue desactivado.

9- Paige: 308 días como Campeona NXT

La británica tampoco puede luchar y no podrá hacerlo de nuevo nunca más, salvo sorpresa médica, salvo recuperación milagrosa. Pero mirando el lado bueno de las cosas, ha vivido momentos memorables durante su carrera que siempre formarán parte de la historia.

Muchos de ellos los vivió durante su reinado de 308 días como Campeona NXT. Ella fue la primera dueña de este título, comenzando su reinado el 20 de junio de 2013, cuando venció a Emma en la final de un torneo para coronar a la primera reina de la marca amarilla. Dejaría el cetro vacante el 24 de abril de 2014 después de conseguir el Campeonato de las Divas.

8- Dean Ambrose (Jon Moxley): 351 días como Campeón de los Estados Unidos

La ahora estrella de AEW se fue de su antigua empresa muy descontento por el manejo que había estado recibiendo durante años, pero no puede decirse que no triunfara por todo lo alto en la misma.

Fue Campeón Mundial de Peso Completo WWE, Campeón Grand Slam o ganador de la Triple Corona. Pero ahora queremos centrarnos en su primera reinado como Campeón de Estados Unidos, de los tres que tuvo. El 19 de mayo de 2013 venció a Kofi Kingston en Extreme Rules para coronarse, perdiendo el título el 5 de mayo de 2014 ante Sheamus en Raw después de 351 días.

7- AJ Styles: 371 días como Campeón WWE

Todos sabíamos que AJ Styles iba a triunfar como pocos cuando entrara en WWE y eso es lo que ocurrió. Y lo que seguirá ocurriendo hasta que su contrato, que renovó este año, finalice.

Ahora destacamos su segundo reinado como Campeón WWE, que duró 371 días. Empezó cuando venció a Jinder Mahal en Backlash el 21 de mayo de 2017 y acabó cuando perdió con Daniel Bryan el 13 de noviembre de 2018 en SmackDown.

6- Shayna Baszler: 416 días como Campeona NXT



Y parece que solo está comenzando su reinado del terror en el Imperio McMahon. La ex peleadora de MMA se ha hecho un nombre sin haber prácticamente pisado fuera de NXT.

En la marca amarilla es donde ha triunfado hasta ahora, donde tuvo un reinado como campeona de 416 días. No batió un récord, aunque sí tiene el récord de días combinados con este título. Este fue su segundo reinado, que finalizó el pasado 18 de diciembre cuando perdió en un programa semanal ante Rhea Ripley. Había empezado el 28 de octubre de 2018 en Evolution.

5- CM Punk: 434 días como Campeón WWE

Ha pasado mucho tiempo desde que abandonara la compañía, pero el de Chicago sigue estando en los libros de historia. Siempre lo estará, en realidad. Y puede que en 2020 lo veamos de nuevo en los encordados de la misma.

Punk vivió su mejor etapa en los 434 días que fue Campeón WWE. Del 20 de noviembre de 2011 al 27 de enero de 2013, el analista de WWE Backstage fue el principal rey del Imperio McMahon.

4- The New Day: 483 días como Campeones de Parejas Raw

No sólo hablamos de luchadores que van por su cuenta, también de este trío, uno de los más exitosos de todos los tiempos. De hecho, actualmente son los Campeones de Parejas SmackDown.

Pero no fue con este título con el que tuvieron uno de los reinados más largos de la década, sino con el Campeonato de Parejas Raw. De SummerSlam 2015 a Roadblock: End of the Line 2016 ninguna dupla fue capaz de destronarlos.

3- Brock Lesnar: 504 días como Campeón Universal

«La Bestia Encarnada» no tiene solo el récord del reinado más largo con el Campeonato Universal, sino también el mayor número de reinados, con 3, y también el reinado más largo de días combinados, con 688.

El tercero tan solo duró 28 días, mientras que el segundo duró 156. En cambio, el primero fue de 504. Derrotó a Goldberg el 2 de abril de 2017, en WrestleMania 33, perdiendo ante Roman Reigns el 19 de agosto de 2018 en SummerSlam.

2- Asuka: 510 días como Campeona NXT

Ha habido una Campeona NXT más grande que Paige y que Shayna Baszler. La luchadora japonesa tuvo este título durante 510 días, algo que ninguna mujer ha superado hasta la fecha. Aunque si hablamos de días combinados, Baszler sí que la supera.

Asuka fue la quinta dueña de este campeonato, empezando el 1 de abril de 2016, en NXT TakeOver: Dallas. Y además nadie fue capaz de arrebatarle el cetro, sino que lo dejó vacante cuando abandonó la marca amarilla.

1- Pete Dunne: 685 días como Campeón NXT UK

No se entiende NXT UK ni el Campeonato NXT UK sin el «Bruiserweight». WALTER no está haciendo para nada un mal trabajo con el título, como tampoco lo hizo Tyler Bate, dos luchadores con un enorme talento, de los mejores del mundo. Pero Dunne sigue estando de momento a otro nivel después de reinar en el Reino Unido durante 685 días.

El 20 de mayo de 2017, cuatro meses después de perder la final del primer torneo para coronar al campeón inaugural, venció a Bate en NXT TakeOver: Chicago para conseguir el campeonato. No lo perdería hasta el 5 de abril de 2019, ante el actual campeón, en NXT TakeOver: New York.