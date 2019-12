Los 20 mejores regresos de la década en WWE... según WWE

Acaba el año y es hora de las tradicionales recapitulaciones de lo mejor y peor (preferiblemente lo primero) de los últimos 12 meses. Y WWE, tan gustosa de publicar vídeos con listas de casi cualquier cosa, no ha querido desaprovechar la ocasión. Porque no sólo concluye 2019, sino que también termina una década muy movida para el Imperio McMahon, donde, quizás más que nunca, gracias en gran parte al poderío económico de esta compañía, hemos visto algún que otro retorno completamente insólito y estelar. Así, recojo el particular Top 20 regresos de la década en WWE, a juicio de la propia WWE.

► Los 20 mejores regresos de la década en WWE

20 – The Dudley Boyz

19 – Rey Mysterio

18 – Sting

17 – The Great Khali

16 – Diesel

15 – Bobby Lashley

14 – Paige

13 – Seth Rollins

12 – The Undertaker

11 – Sasha Banks

10 – Goldberg

09 – Batista

08 – Kurt Angle

07 – The Ultimate Warrior

06 – The Hardy Boyz

05 – Bret Hart

04 – Roman Reigns

03 – Shane McMahon

02 – Brock Lesnar

01 – The Rock

Muchos se preguntarán por Daniel Bryan, cuando WWE ha decidido incluir a Seth Rollins, cuya vuelta se produjo tras una lesión que lo mantuvo seis meses alejado de los rings. A cambio, «The American Dragon» tuvo el alta competitiva después de más de dos años retirado, poco antes de WrestleMania 34, donde hizo equipo con Shane McMahon para vérselas contra Kevin Owens y Sami Zayn. Y las comparaciones igualmente resultan odiosas si tenemos en cuenta las reacciones del público.

Hablando de acogidas, dentro de los nombres listados quizás las mayores puedan atribuirse a los retornos de Shane McMahon y The Hardy Boyz, pues además de por el evidente renombre de estas figuras, se dieron de manera completamente sorpresiva, agudizando la espontaneidad del recibimiento. Casi nadie previó que el primogénito del «Chairman» reapareciera en las pantallas para reclamar lo que es suyo poco antes de WrestleMania 32. Al igual que WWE logró con los Hardy al año siguiente, como bien se relata en el documental WWE 24 The Hardys: Woken.

Y aunque no se trate técnicamente de un retorno como tal, pues trabaja para FOX, en una lista alternativa deberíamos incluir a CM Punk; caso que guarda ecos con el de Bret Hart. Quién sabe si en la de los 20 mejores regresos de 2020, el «Best in the World» formará parte ya con todas las de la ley.