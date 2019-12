WWE ha tenido en 2019 a varios grandes ganadores: Brock Lesnar, Seth Rollins, Kofi Kingston, Becky Lynch, Bayley o R-Truth. Todos ellos han tenido varios títulos en sus manos o reinados longevos con grandes triunfos o en eventos importantes. O todo al mismo tiempo. Está finalizando el año, lo cual es un buen momento para echar la vista atrás a todo lo ocurrido, mientras nos preparamos para lo que se avecina en 2020.

► Superestrella de WWE con más victorias en 2019

Ahora centramos nuestra atención en la Superestrella que ha conseguido más victorias en los últimos doce meses. Todavía quedan varios días para que acabe diciembre, de hecho, esta noche se celebrará un nuevo episodio de Friday Night SmackDown, pero nadie va a sacarlo de su trono. ¿De quién hablamos? Solo tenemos que mirar la lista anterior: Kofi Kingston. Quien fue Campeón WWE de abril a octubre de 2019, consiguió este año un total de 41 victorias.

No cabe duda de que el de Ghana es uno de los grandes protagonistas de este 2019. Gracias a él nació la KofiMania, que comenzó totalmente por sorpresa cuando prendió al Universo WWE después de su gran participación en Elimination Chamber, que no se hubiera dado si Mustafa Ali no se hubiera lesionado. Kingston aprovechó como pocas veces se ha visto su oportunidad.

Eso lo llevó a tener una rivalidad en torno al Campeonato WWE con Daniel Bryan, a quien arrebató el título en WrestleMania 35, donde Kofi vivió uno de los más grandes momentos de su carrera, una de las más grandes victorias de su vida.

La lista de Superestrella de WWE con más victorias en 2019 continúa con Seth Rollins (39), Ricochet (38), The Viking Raiders (32) y Bayley (30).