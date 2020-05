Después de WrestleMania 36 los fanáticos han empezado a hablar mucho de las luchas cinemáticas de WWE como el Boneyard Match de The Undertaker contra AJ Styles o el mano a mano que tuvo John Cena contra The Fiend. La verdad es que el imperio de Vince McMahon, toda la lucha libre en realidad, tiene algo de cinemático. Pero obviamente las dos luchas mencionadas se llevan la palma. No dejaron indiferente a nadie, provocando tanto elogios como críticas, y de alguna forma quedarán en el recuerdo a todos los que las vieron. Aunque no por eso fueron históricas ni legendarias.

Pero todo el mundo tiene su propia opinión. Muchos sí disfrutaron esos combates. Muchos otros no lo hicieron. ¿Qué opina ahora Hugo Savinovich? Quien fuera comentarista en español de WWE fue preguntado acerca de esta cuestión en su entrevista con Sportskeeda.

"Me encantó la mini película de The Undertaker-AJ Styles, y luego, cuando descubrí que realmente lo hicieron desde las 9 en punto hasta las cinco de la mañana, bueno, me hizo sentir un gran respeto por AJ Styles y por The Undertaker.

"John Cena ya no es una estrella a tiempo completo, ahora es una estrella de Hollywood, por lo que debían de hacer algo como 10-12 minutos de producción patea traseros. No estoy en contra del hecho de que lo hicieran como una película, pero esto ni siquiera fue una lucha. Fue como una batalla creativa en la mente de The Fiend.

"Y a pesar de que a tipos como Ric Flair les encantó, para mí fue un insulto. Ese no es el legado de John Cena y no ayudó en nada a Bray Wyatt o The Fiend".