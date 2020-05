Shawn Michaels y The Undertaker: el porqué de su mala relación

El que sean dos de las más grandes leyendas de la historia de WWE, que compartieran encordado en 51 ocasiones o que incluso The Undertaker fuera uno de los oponentes del último combate de la carrera de Shawn Michaels no quiere decir que tengan una buena relación detrás de cámaras. El año pasado los dos hablaron de cómo era su relación, que no era la mejor, ni mucho menos, en los noventas, pronunciando frases como "demasiado desagradable".

Ahora es de nuevo el turno de HBK, que fue preguntado por El Enterrador durante su reciente entrevista con ESPN. El miembro del Salón de la Fama apunta lo curioso que es que al tiempo que tenían combates clásicos no podían llevarse bien personalmente, de cómo el que ambos pudieran hacer explotar a todos los fanáticos con su talento no coincía con su relación. Y admite que era frustrante. Esto fue lo que comentó en su charla con Greg Wyshynski:

"Claramente, nunca hubo ningún problema real entre nosotros dos. Simplemente no nos gustábamos el uno al otro porque éramos muy diferentes. Claramente yo no le caía bien por mi forma de ser ni por mi reputación. Y a mí no me caía bien por quién era".