Queda atrás la nueva edición de Friday Night SmackDown y es momento de que los fanáticos piensen en la siguiente de Monday Night Raw. Porque tan pronto como pasado mañana WWE volverá a las pantallas de todos con un show de su marca roja. Uno en el que van a continuar preparándose los combates de Backlash 2020. Este próximo PPV va a celebrarse el 14 de junio, volviendo al calendario de la empresa desde 2018, con su versión número quince.

No se sabe mucho todavía del cartel que formará este pay-per-view pero sí está confirmado que Drew McIntyre defenderá el Campeonato WWE ante Bobby Lashley. El retador apareció de la nada para tener una importante oportunidad, bajo la dirección ahora de MVP. Lo que Lana no hizo en meses este lo ha hecho en tan solo unos días, seguro que están pensando muchos. Y el siguiente capítulo de esta historia se verá pasado mañana, como anuncia la Gran W.

. @DMcIntyreWWE is set to join @The305MVP on the #VIPLounge . https://t.co/EHx8OCTpb7

Y viendo este anuncio, en el cual confirmamos que McIntyre estará en el show de entrevistas The VIP Lounge, donde probablemente sea atacado tanto por su conductor como por su nuevo cliente vemos el anterior, que sin duda es bastante más interesante.

Porque estamos hablando de un combate de tres mujeres con implicaciones titualres. Charlotte Flair vs Nia Jax vs Natalya se verán las caras para situarse una como retadora al Campeonato Femenil Raw en Backlash. Asuka mientras estará esperando a que una de las dos triunfe para conocer a su nueva oponente, la primera desde que obtuvo el título.

This Monday on #WWERaw!@MsCharlotteWWE, @NiaJaxWWE, and @NatbyNature battle for the right to challenge @WWEAsuka at #WWEBacklash!https://t.co/cd81f1XySO

— WWE (@WWE) May 23, 2020