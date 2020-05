El futuro del Backyard Wrestling: Las luchas cinematográficas

En los últimos dos meses, WWE nos ha presentado tres luchas únicas. Las tres causaron muchas expectativas, pero una vez presentadas han dividido opiniones. Lo cierto es que WWE no ha sido pionera en este estilo (surgido con el Broken Universe), pero sí será su principal impulsor, y tarde o temprano los fans harán sus propias versiones para subir a internet.

Y será WWE su principal impulsor porque la mayoría de los fans que vieron el Boneyard Match, el Firefly Fun House Match y el Corporate Ladder Match, no habían visto algo igual. Quizá ignoren en su totalidad el Broken Universe o la olvidada lucha King Of The Road Match de WCW, o hasta el cine de luchadores con las películas de Santo.

Pero por otra parte, todos conocemos el Backyard Wrestling, esas luchas organizadas por los fans en los patios traseros de sus casas en los Estados Unidos. Este tipo de luchas se popularizaron en los años 90 debido al estilo de ECW y la Attitude Era en WWF.

► ¿Las luchas cinematográficas reemplazarán al Backyard Wrestling?

Ahora bien, respondamos la pregunta del título: Las luchas backyard no serán sustituidas por las luchas cinematográficas; al contrario, formarán un híbrido. Y dicho híbrido mezclaría la brutalidad de las luchas backyard con la manera de contar historias, todo fácilmente editado en algún smartphone moderno.

Tenemos la tendencia de imitar lo que vemos en televisión, internet o eventos en vivo, sin importar los riesgos y consecuencias. La lucha backyard ha provocado lesiones serias, y en algunas ocasiones problemas legales para los participantes o para sus familias.

En este siglo, lo que antes era entretenimiento para los amigos y para un pequeño círculo de intercambio de VHS, ahora tiene un éxito que se refleja en la forma de likes en Facebook y visualizaciones en YouTube.

Alguna vez tuve esa idea para mi canal de YouTube: luchas de traspatio en un lugar amplio (con un trampolín en vez de ring). Ahora con las luchas cinematográficas, esta idea podría evolucionar para lograr algo más espectacular, pero también más seguro, pues al grabarse como una película, los trucos de cámara evitan riesgos.

¿Qué opinan? ¿Será esta la tendencia del Backyard Wrestling una vez que termine la crisis del covid-19?