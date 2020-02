Shayna Baszler comenzó su historia con Becky Lynch cuando apareció hace un par de semanas en Monday Night Raw y mordiendo una parte del cuello de la actual campeona Raw, quizás inspirada en la leyenda de la década de los 60 y 70, Freddie Blassie.

Como era de esperarse, la mordida de Shayna Baszler ha tenido sus reacciones y comentarios, como el de CM Punk. De igual manera, Becky Lynch y Shayna Baszler continúan sus interacciones, ya sea en vivo o por medio de las redes sociales. Incluso, The Man afirmó que se convertirá en una cazavampiros.

En febrero de este año, se dio el relanzamiento del programa televisivo The Soup, que se transmite por E! Entertainment, y esto significa que la WWE no resultó inmune a ser expuesto en el mismo. El hecho de que Shayna Baszler se convirtiera literalmente en vampiro era demasiado para resistir.

The Soup se divirtió mucho burlándose de esta historia. La anfitriona Jade Catta-Preta hizo bromas sobre respetar a Baszler porque estaba «dispuesta a comer frente a la cámara». Al final, Jade Catta-Preta alabó la «fuerza, dignidad y la gracia» de Baszler en una situación «muy tensa».

También felicitó a Becky Lynch por ser tan ruda que se robó una ambulancia antes de despegar, y luego haber tomadodos taxis de Uber en el trayecto. Luego, Catta-Preta dijo que está «enamorada» de Lynch.

El segmento culminó con la aparición de otra persona corriendo y mordiendo el cuello Jade Catta-Preta, de manera similar a la escena de Baszler. Fue sangriento, pero con un toque divertido. He aquí el video del segmento.

#TheSoup is covering all the funniest moments on a new episode tonight at 10/9c. 📺 pic.twitter.com/Yt6IpGALOx

— The Soup (@thesouptv) February 25, 2020